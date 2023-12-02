Израиль обвинил ХАМАС в отказе освободить 17 женщин и детей

Глава минобороны Израиля Галант обвинил ХАМАС в нарушении соглашения об освобождении заложников

Tекст: Антон Антонов

Галант подчеркнул, что в соответствии с договоренностями «ХАМАС должно вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября». По его словам, ХАМАС нарушило свои обязательства, так как, вернув 80 человек, «отказывается вернуть» еще 15 женщин и двоих детей, передает ТАСС.

Израиль не собирается вести переговоры по другим группам заложников, пока не будут освобождены эти 17 человек, поскольку такие переговоры оказались бы «отказом от возвращения 17 женщин и детей, еще находящихся в руках ХАМАС», сказал министр обороны.

В свою очередь, аль-Арури заявил: «Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет». Он заверил, что ХАМАС передало всех «женщин и детей, которые были» у палестинского движения. «Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

Аль-Арури сказал, что у ХАМАС в заложниках остаются израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. ХАМАС не собирается вести переговоры по их передаче Израилю, пока тот «не прекратит агрессию против сектора Газа».

Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.