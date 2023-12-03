Мужчина с криком «Аллах Акбар» зарезал туриста в Париже

Мужчина с ножом и молотком напал на прохожих в Париже

Tекст: Антон Антонов

Источник в полиции сообщил, что нападавший, «зарезал одного человека и ранил другого», при этом он «выкрикивал «Аллах Акбар» перед арестом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам главы МВД, напавший на туристов мужчина был осужден на четыре года тюрьмы за планирование другого нападения в 2016 году. Как заявил задержанный, он был «расстроен» ситуацией в секторе Газа и тем, что «мусульмане погибают в Афганистане и Палестине». Он обвинил Францию в пособничестве действиям Израиля, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Нападавший – уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения – был известен приверженностью радикальному исламизму, а также страдал психическими расстройствами.

Дарманен сообщил, что мужчина «напал на туристов» и убил гражданина Германии. Жертвой стал германо-филиппинский турист. Второй пострадавший не получил серьезных травм.

В октябре произошло нападение на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас. В результате нападения один человек погиб, несколько других получили ранения. Дарманен заявил, что атака стала следствием обострения палестино-израильского конфликта.