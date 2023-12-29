Путин назвал безопасность приоритетом в авиаперелетах в России

Путин: Безопасность полетов всегда должна быть на первом месте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, россияне, да и иностранные граждане, летают и ждут, когда авиакомпании «пересядут на самолеты «Аэрофлота», так как уровень качества обслуживания держится на известной планке, передает ТАСС.

Глава государства призвал обратить особое внимание на безопасность во время перелетов, подчеркнув, что она должна быть на первом месте.

Также Путин похвалил «Аэрофлот», заверив, что пассажиры очень довольны работой «Аэрофлота».

Александровский в свою очередь рассказал о главных результатах 2023 года, в том числе о достигнутых показателях по пассажиропотоку, по загрузке судов, а также напомнив, что «Аэрофлот» остается одним из мировых лидеров по пунктуальности.

«Качество надо держать. Отзывы очень хорошие у «Аэрофлота». И надо обязательно держать этот уровень», – заключил президент.

Ранее сообщалось, что Путин в последний будний день 2023 года проведет встречу с главой «Аэрофлота», так как считает необходимым заслушать доклад в контексте темы плоских тарифов, которая поднималась в том числе и в ходе прошедшей 14 декабря прямой линии.