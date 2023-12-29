Кириенко и Рогозин посетили ЗАЭС и Энергодар

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный и станция настроена работать в полную силу, говорится в официальном Telegram-канале станции.

Гости побывали на нескольких социальных объектах Энергодара, в частности, оценили ход восстановительных работ в самом большом православном храме города. Напомним, строительство важного для Энергодара объекта началось более четверти века назад. Последние десять лет оно практически остановилось. Возобновить его удалось только совсем недавно.

Уже традиционно Кириенко и Рогозин посетили Школу бокса им. В.Р. Манзули, возле которой была дополнительно оборудована специальная площадка для занятий спортом на свежем воздухе. Уличной площадкой пользуются не только спортсмены, но и жители Энергодара. В ней созданы все условия для комфорта занятий на свежем воздухе в любую погоду.

Кроме того, в рамках визита в Энергодар Кириенко встретился со школьниками и студентами города в новом молодежном центре «Точка кипения». Он оценил уют нового пространства и обсудил с юными энергодарскими жителями их перспективы, желание максимально реализовать себя, продолжить образование и наращивать компетенции – жить и работать в «пространстве будущего».

В планах Министерства молодежной политики Запорожской области совместно с администрацией Энергодара открыть еще не одно многофункциональное креативное пространство для всестороннего развития молодежи города.

Глава Энергодара показал Кириенко и Рогозину открытый недавно новый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 11 окон. Он единственный в зоне непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Также гости посетили новый открытый многофункциональный стадион с трибунами, построенный Росатомом на базе школы № 5 Энергодара. Он оснащен самым современным оборудованием. Его игровая площадка может использоваться для соревнований по баскетболу, волейболу и бадминтону. Здесь же могут размещаться в зависимости от вида спорта два борцовских ковра или боксерский ринг. На этом спортивном объекте расположено и пространство для воркаута, где можно сдавать некоторые нормативы ГТО.

В завершении визита Кириенко и Рогозин обратились с новогодними поздравлениями к жителям города.