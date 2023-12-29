Эксперт оценила деятельность платформы «Россия – страна возможностей» в юбилейном году

Эксперт Юрманова оценила деятельность платформы «Россия – страна возможностей» в юбилейном году

«Сейчас платформа «Россия – страна возможностей» включает в себя 26 крупнейших проектов: «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», «Это у нас семейное» и многие другие», – отметила эксперт.

Она напомнила, что за пять лет победителями стали свыше 64 тыс. конкурсантов, а главное – они получили не только опыт, но и самые разные возможности для развития. Например, ребята смогли поступить в лучшие вузы страны, пройти стажировку с последующим трудоустройством в ведущих компаниях, реализовать свой проект и путешествовать по России.

«Уникально и то, что любой житель страны может выбрать для себя интересный проект или совершенно бесплатно получить образовательный продукт, обрести команду, испытать себя в лидерских конкурсах или всей семьей рассказать о своих традициях. Среди выпускников платформы люди от пяти до 108 лет, и даже семейные династии. Важно, что личное саморазвитие в приоритете у государства. Россия взяла курс на развитие человеческого потенциала как главного богатства страны и двигателя прогресса», – подчеркнула Юрманова.

«Благодаря работе платформы у россиян поменялось восприятие доступности возможностей в стране. По данным опроса ВЦИОМ, показатель веры в возможность самореализации молодёжи вырос до уровня – 80%, то есть более чем в два раза за пять лет», – указала политолог.

Она добавила, что работа платформы также активно ведется в новых регионах. «Так, в мае была организована первая в истории России автомобильная экспедиция «Россия – страна возможностей» вокруг Азовского моря – внутреннего моря России. В ноябре, в преддверии Дня народного единства, в Донецке открылось представительство платформы РСВ. Поддержка платформы, ее проектов и участников обеспечивается на высочайшем уровне. Это подтверждает тот факт, что Владимир Путин активно участвует в жизни платформы, встречается с финалистами конкурсов, поддерживает инициативы», – заключила эксперт.