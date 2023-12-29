«Автодор»: Завершен капитальный ремонт более 190 км федеральных и региональных трасс в ЛНР

Tекст: Александра Юдина

На сайте госкомпании указано, что среди капитально отремонтированных более чем 190 км региональных и федеральных дорог следующие участки: от поселка Орехово до Луганска, от города Счастье до Луганска, от Первомайска до поселка городского типа Михайловка, от Луганска до границы с Антрацитовским районом и к поселку городского типа Станица Луганская.

Кроме того, помимо асфальтобетона дорожники установили 99 км барьерного ограждения, 129 км бортового камня, 4626 знаков и 107 остановочных павильонов. Нанесено 620 км разметки термопластиком.

В общей сложности менее чем за два года дорожники капитально отремонтировали в ЛНР около 400 км дорог.