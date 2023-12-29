Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.0 комментариев
Завершен капитальный ремонт более 190 км федеральных и региональных трасс в ЛНР
«Автодор»: Завершен капитальный ремонт более 190 км федеральных и региональных трасс в ЛНР
Дорожники госкомпании «Автодор» с подрядными организациями восстановили основные транспортные артерии ЛНР.
На сайте госкомпании указано, что среди капитально отремонтированных более чем 190 км региональных и федеральных дорог следующие участки: от поселка Орехово до Луганска, от города Счастье до Луганска, от Первомайска до поселка городского типа Михайловка, от Луганска до границы с Антрацитовским районом и к поселку городского типа Станица Луганская.
Кроме того, помимо асфальтобетона дорожники установили 99 км барьерного ограждения, 129 км бортового камня, 4626 знаков и 107 остановочных павильонов. Нанесено 620 км разметки термопластиком.
В общей сложности менее чем за два года дорожники капитально отремонтировали в ЛНР около 400 км дорог.