  • Новость часаВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США
    Эстония нашла причины для отказа выдавать Украине подлежащих мобилизации
    Эксперт: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
    Ростех увеличил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО в 50 раз
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Блиновская оспорила требование о выплате более 1,4 млрд рублей
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    7 комментариев
    28 декабря 2023, 20:37

    В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата

    В Черновцах мужчина пострадал, выпрыгнув из окна военкомата

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мужчина выпрыгнул из окна здания военкомата в Черновцах на юго-западе Украины.

    Пострадавшему мобилизованному 43 года, передает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

    По словам директора центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, мужчину отправили в больницу скорой медицинской помощи города в отделение хирургии.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать всю страну.

    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (43)
    28 декабря 2023, 12:12
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии

    Политолог Шеслер: Залужный получил докторскую степень, чтобы вступить в политическую борьбу

    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главком ВСУ Валерий Залужный, судя по всему, планирует принять участие в политической жизни Украины. И для повышения имиджа ему понадобилась диссертация. Офис Зеленского, в свою очередь, решил использовать данный факт против самого генерала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Залужный защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии (PhD).

    «Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И я не исключаю, что Залужный сам хотел обнародовать информацию о получении докторской степени, но позже. А вот слив данных в СМИ мог быть организован командой Зеленского. Ведь это можно использовать в качестве повода для дискредитации главкома», – рассуждает эксперт.

    «Офис Зеленского ищет любые поводы для информационной борьбы с генералом, так как понимает, что Залужный является наиболее опасным для него конкурентом. Именно поэтому мы уже видим обвинения в защите диссертации во время войны и беспринципности из-за сотрудничества с Сергеем Киваловым. Последний был сторонником президента Януковича, но затем договорился с новой властью и продолжил жить на Украине», – отмечает она.

    «Однако я не думаю, что эта информация нанесет какой-то серьезный урон Залужному. Его люди, скорее всего, просчитали все риски и пришли к выводу, что возможные позитивные последствия перевешивают негативные. Более того, пока мы видим, что украинцы к происходящему относятся довольно спокойно», – заключила Шеслер.

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), которая заменила на Украине звание кандидата наук. С 2016 года ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

    Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитился в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий.

    РБК отмечает, что все публикации Залужного в украинских изданиях в 2022-2023 годах посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах главком подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии государственной пенитенциарной службы.

    Напомним, защита диссертации Залужным была раскритикована замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяной Безуглой, сообщает «Украина.ру». Она отметила, что генерал занимается наукой во время боевых действий. Не обошла депутат и тему работы, которая, по ее словам, нацелена на усиление уголовной ответственности солдат ВСУ.

    Коментарии (14)
    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (28)
    28 декабря 2023, 08:47
    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ

    Украинцы из батальона имени Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из числа бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с ВСУ, рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

    По его словам, ребята приняли первый боевой опыт достойно, позиции не сдали, не включили заднюю – шли напролом. После этого дошли до позиций, окопались и приняли еще один бой, передает РИА «Новости».

    «После того как окопались, прилетели «птички» (беспилотники). У меня была противодронная пушка. Посадил две «птички», затем начался минометный обстрел, начали бить с АГС – не было возможности работать пушкой, и я, как командир, дал приказ отойти», – рассказал военный.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что в последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен.

    Коментарии (5)
    28 декабря 2023, 09:27
    В Польше обратили внимание на очереди из украинцев в паспортном столе

    Польские СМИ заявили об очередях из украинцев в паспортном столе Варшавы

    Tекст: Александра Юдина

    Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

    По его словам, новый законопроект о мобилизации вызвал панику у украинцев, люди выстроились в огромные очереди за паспортами в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что в основном в очередях стоят мужчины, которые решили, предположительно, оформить новые паспорта, действительные в течение десяти лет, в связи с угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы.

    Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 13:26
    Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине
    Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В черноморской акватории подорвалось судно, шедшее под флагом Панамы, оно шло под загрузку в один из дунайских портов, сообщила пресс-служба украинских сил обороны Юга.

    Судно потеряло управление после подрыва на мине, там началось возгорание, пострадали два моряка, сообщили в пресс-службе, передает RT.

    К балкеру вышли буксиры, они доставят судно в порт.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявлял, что турецкая, болгарская и румынская стороны намереваются подписать соглашение по созданию рабочей группы для разминирования Черного моря.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 04:59
    Залужный стал доктором философии

    Залужный защитил диссертацию по праву в Одессе

    Залужный стал доктором философии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), сообщают украинские СМИ.

    Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитил диссертацию в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий, передает ТАСС.

    Как указывают украинские СМИ, степень доктора философии (PhD) заменила на Украине степень кандидата наук с 2016 года, ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

    В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на вопрос украинских СМИ о возможности отставки Залужного на фоне сообщений о его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что кадровые перестановки в военном командовании не планируются.

    Коментарии (15)
    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


    Коментарии (14)
    28 декабря 2023, 04:19
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а также в городах Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем вооруженных сил Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога, как и на той части Запорожской области, которая удерживается ВСУ. В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прогремели в Одессе.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 06:36
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом

    Украинские беспилотники сбиты над Крымом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО сработала над морем, по предварительной информации, был сбит беспилотник.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 10:47
    В Киеве решили развернуть новые блокпосты и усилить проверки общественных мест

    Власти Киевской области развернули новые блокпосты и усилили проверки общественных мест

    Tекст: Александра Юдина

    Правительством Киевской области принято решение увеличить количество блокпостов и усилить проверки мест большого скопления людей, включая торговые центры, вокзалы и больницы, сообщили в областной администрации.

    Уточняется, что с 6 января проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения, передает ТАСС.

    Киевские власти при этом не признают, что проверки будут проводиться с целью вручения повесток, объясняя меры «усилением контрдиверсионных мер в области».

    Известно, что в них задействуют сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Нацполиции и Нацгвардии.


    Коментарии (3)
    28 декабря 2023, 14:37
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении потеряли три танка, две боевые бронированные машины и до 230 человек, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Клещеевки и Андреевки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла там до 230 человек, три танка, две бронемашины, при контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу украинских военных в районе Новомихайловки в ДНР. Там ВСУ потеряли до 115 человек, при контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198 и британская гаубица FH-70, а также САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад у Ивановки и Синькови в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 24-й, 63-й механизированных бригад и 5-й бригады нацгвардии у Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР).

    ВСУ потеряли до 210 человек, танк, четыре БМП, при контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении поражены живая сила и техника ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 60 человек и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ Paladin, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные артиллерийские войска ВС России поразили склад топлива военной техники ВСУ, живую силу и технику украинских военных в 138 районах. Истребители ВКС России у Краматорска сбили Су-25 ВВС Украины.

    Коментарии (8)
    28 декабря 2023, 15:44
    Daily Express: Россия применит в зоне СВО новую гаубицу

    Daily Express анонсировала применение в зоне СВО новой гаубицы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России в ближайшее время применят в зоне СВО новейшую гаубицу, говорится в материале британского таблоида Daily Express.

    Как пишет автор публикации, дальность стрельбы у этой гаубицы составляет 70 км, она способна совершать более десяти выстрелов в минуту, передает RT.

    Издание напоминает, что ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в зоне СВО скоро появится гаубица «Коалиция».

    Ранее сообщалось, что ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области.


    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 19:31
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина достигли компромисса и были близки к мирному соглашению, приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого издание «Страна.ua».

    Он рассказал, что находился в составе группы переговорщиков. По его словам, делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. А уже в конце апреля 2022 года стороны были близки к тому, чтобы мирно завершить конфликт, передает RT.

    При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договоренности оказались сорваны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (7)
    28 декабря 2023, 18:52
    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония заявила о невозможности выдачи Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

    В случае обращения Украины к Эстонии за помощью в мобилизации живущих там украинцев Таллину было бы сложно отказаться, но у страны нет возможности по выдаче мужчин мобилизационного возраста Киеву по международному праву, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

    Для этого требуется отдельное соглашение между государствами и решение на уровне правительств.

    Ранее Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (2)
    Главное
    В Латвии решили депортировать более тысячи россиян
    Медведев назвал Одессу, Харьков, Николаев и Киев русскими городами
    В Госдуму поступили машины Lada Vesta для парламентариев
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов гражданства РФ может снизить преступность
    Луговой предложил привлечь Галкина за фейки об армии
    Гинеколог объяснила необходимость понизить возраст для первого осмотра девочек

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............