Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.0 комментариев
Минобороны описало портрет мобилизованного россиянина
Среднестатистическому мобилизованному российскому гражданину 35 лет, у него есть среднее и среднее специальное образование, сообщило Министерство обороны России.
В рамках частичной мобилизации призваны 302 тыс. 503 человека из 1430 муниципальных образований, говорится в материалах ведомства «Армия в цифрах – 2023», передает РБК.
Из этого числа свыше 33 тыс. человек сами пришли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки. Больше половины мобилизованных (57%) находятся в браке, у 56,3% из них есть дети. У третьей части (31%) один ребенок в семье, у четверти – двое, у 0,3% – трое детей.
У 7% есть высшее образование, у 30% есть среднее профессиональное образование, у 63% – среднее образование. Большая часть (96,4%) прошли срочную службу в армии.
В начале декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года на службу в ВС России в интересах спецоперации на Украине поступили более 452 тыс. человек.