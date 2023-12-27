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Роспотребнадзор: Мир вокруг России охвачен корью
Глава Роспотребнадзора Попова: В Россию были завезены вирусы кори из 16 стран
Мир вокруг России буквально «горит корью», заявила на канале «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, зафиксировано 123 случая завоза вируса кори с последующим распространением, передает РИА «Новости».
«Это много, это говорит о том, что мир вокруг горит корью», – заметила Попова.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что в данный момент ситуация по кори контролируемая, болеют в основном непривитые.
В заключение Попова добавила, что в России в этом году удалось быстро выявить и купировать все случаи завезенных инфекционных заболеваний, не допустив распространения по стране.
Ранее стало известно, что студентов юрфака МГУ перевели на дистант из-за кори.