Танкист Трошин рассказал, о чем разговаривал с Путиным

Танкист Трошин заявил, что говорил с Путиным «обо всем»

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мне не верилось, не верится и сейчас, что это вообще произошло. Для меня это очень большая честь, это забыть нереально», – поделился танкист, передает ТАСС.

В ходе разговора речь зашла «обо всем – о жизни, о военной службе, юношеских годах». Также Трошин рассказал, что говорил с Путиным о своей семье.

Военный признался, что во время разговора очень переживал, у него тряслись руки.

Трошин также рассказал в эфире телеканала о том, как проходил штурм последнего дома в Марьинке. Самым сложным для военных было прорвать первую линию обороны противника – бои шли за каждый дом.

Штурм последнего дома был особенно сложным, «потому что от предпоследнего до последнего было 150 метров».

«Нужно было делать рывок, и мы накатились, как в тире, у противника. Мы заблаговременно разработали операцию по захвату крайнего дома, выявили огневые средства, нанесли огневое поражение авиацией, артиллерией, «Солнцепеками», дронами-камикадзе, и под залп «Солнцепека» мы побежали на штурм последнего здания», – поделился комбат.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки. Президент поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.