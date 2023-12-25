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    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    25 декабря 2023, 18:44

    Путин: В России будут поддерживать стремящихся к военной службе граждан

    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    Путин, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин, передает ТАСС.

    «Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», – сказал Путин.

    Кроме того, Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания Трошина. «Один из них – это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», – констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничьей должности», – уточнил глава оборонного ведомства, сообщив, что намерен повысить Трошина до майора.

    «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», – заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

    Ранее Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    25 декабря 2023, 17:23
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях

    Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности

    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.

    Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.

    Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.

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    25 декабря 2023, 16:59
    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз

    Путин подписал закон об отмене для граждан ряда европейских стран льгот при оформлении российских виз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льгот для при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы.

    Льготы отменены для граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом.

    Теперь граждане этих стран, ранее освобожденные от визового сбора, должны будут его уплачивать. Это касается близких родственников россиян из соответствующих стран, школьников, студентов и аспирантов, участников научной, культурной и спортивной деятельности. В том числе отмена льгот затронет предпринимателей, водителей-дальнобойщиков и тех, кто приезжает в Россию для посещения гражданских и воинских захоронений, передает ТАСС.

    Приостанавливается также положение, по которому визовый сбор составлял 35 евро. С граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением российского правительства 2010 года. Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов.

    Ранее в МИД России заявили, что граждане ЕС и недружественных стран активно пользуются электронной визой в РФ, ограничений для них нет.

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    25 декабря 2023, 16:20
    Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

    Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

    Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», передает источник с места событий.

    Кроме того, глава государства по видеоконференцсвязи наблюдал за аналогичной церемонией на малом ракетном корабле (МРК) «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ), передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Головко» оснащен ракетами «Калибр» и «Оникс», системами ПВО, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

    Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ.

    Коментарии (6)
    24 декабря 2023, 22:19
    В регионах России проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских регионах идет сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Активисты и волонтеры собирают подписи в местах массoвого пребывания людей, ежедневно в такие пункты приходит множество граждан.

    Для участия в сборе подписей желающим потребуется паспорт. Важно, что заполнить подписные листы необходимо собственноручно, указав дату, фамилию, имя, отчество. Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать как минимум 300 тыс. подписей. Пункты сбора подписей будут работать до конца января.

    Как рассказал «Первому каналу» поставивший подпись Владимир Шапошников, он пришел, поскольку видит развитие страны. Мужчина  признал, что никуда не деться от трудностей, но «общая тенденция уровня жизни» заложена в основу его позиции. Александр Шкуриди в свою очередь подчеркнул, что каждый, кто живет в России, видит улучшение, видит стабильность, поэтому он также решил оставить свою подпись.

    Замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный сообщил, что те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК. По словам Подольного, «юристы сидят, смотрят в подписные листы, внимательно изучают каждую подпись».

    В новых регионах России кампания также набирает ход. Одна из точек сбора подписей - в Геническе Херсонской области. Местный житель Сергей, который решил оставить свою подпись, поделился, что «сейчас есть желание голосовать, потому что видны изменения», передает ТАСС.

    Сбор подписей продолжается и в Москве. В нем приняла участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «Агентство городских новостей «Москва». «Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время», – сказала Виннер.

    В то же время Анатолий Наумов из Нижнего Новгорода, где также проходит сбор подписей, определился с выбором, сравнивая разные эпохи. «Я рoдился в 1971 году и помню времена, кoгда наши старики не получали пенсию, когда было не совсем спокойно. Сейчас мы чувствуем стaбильность», – объяснил он «Аргументам и Фактам».

    В Петербурге также запущена региональная кампания по сбору подписей, сообщает «Московский комсомолец». Как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку кандидата действуют простые и понятные правила: у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет. «В случае, если ему 20 или 45 лет, у него должен быть новый поменянный паспорт в соответствии с возрастом», – рассказала заместитель руководителя аппарата регионального штаба Владимира Путина Екатерина Машкова.


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    25 декабря 2023, 04:00
    Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но сейчас главное для него внутренняя повестка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин планирует зарубежные поездки в следующем году, но не в самом начале года, сейчас главное – внутренняя повестка, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность приглашения в республику Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    25 декабря 2023, 15:21
    Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам России

    Путин подписал закон, устанавливающий выплату материнского капитала только для граждан России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Закон о материнском капитале дополняется нормой, дающей право на получение маткапитала только при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и только родителям, которые на момент рождения ребенка имеют российское гражданство, независимо от места жительства.

    Кроме того, при расчете выплаты будут учитываться только дети, которые получили гражданство России по рождению, передает ТАСС.

    Отмечается, что поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

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    25 декабря 2023, 02:40
    Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

    Визитку Путина на аукционе в Петербурге продали за 2 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на аукционе неизвестному покупателю за 2 млн рублей, сообщает Петербургский аукционный дом.

    Визитка была изготовлена для Путина, когда он работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годы. В лоте указано, что несколько телефонных номеров были написаны рукой Путина, передает РИА «Новости».

    Стартовая цена составляла 1 тыс. рублей, а за пять часов до начала торгов в воскресенье максимальная ставка была 200 тыс. рублей.

    Ранее визитки Путина уже выставлялись на продажу. В октябре 2019 за 2 млн рублей была выставлена визитка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год.

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    25 декабря 2023, 15:43
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна, песков подчеркнул, что они могут пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Пашинян отправляется в Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ.

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    25 декабря 2023, 15:57
    Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Владимир Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев, передает ТАСС.

    Отмечается, что добровольческие формирования будут создаваться по решению президента России, на добровольцев будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

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    25 декабря 2023, 18:28
    Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки

    Путин назвал преимущества ВС России после освобождения Марьинки

    Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    Путин считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии Марьинки и достойны госнаград, передает ТАСС. Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, – взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – указал президент.

    Путин назвал успехом освобождение Марьинки в ДНР и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Ранее Шойгу доложил Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.

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    25 декабря 2023, 15:07
    Песков анонсировал визит Путина на «Северную верфь»

    Песков: Путин посетит «Северную верфь», где примет участие в подъеме флагов на кораблях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетит судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин сегодня находится с рабочим визитом в Петербурге, в скором времени он прибудет на судостроительный завод «Северная верфь», где в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дениса Мантурова примет участие в поднятии флага на фрегате «Адмирал Головко», передает ТАСС.

    Глава государства также в формате видеоконференции примет церемонию поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и на минном тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав ВМФ России, добавил Песков.

    Кроме того, во время посещения «Северной верфи» состоится отдельная встреча президента с Шойгу.

    Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ.

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    25 декабря 2023, 16:44
    Путин разрешил призывникам проходить срочную службу в органах ФСБ

    Призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно новым нормам, призывники (за исключением имеющих гражданство другой страны, судимость, употребляющих наркотики или являющихся иноагентами) смогут проходить службу по призыву в органах ФСБ, передает ТАСС.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым военную службу по призыву разрешат проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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    25 декабря 2023, 16:05
    Путин поручил создать в Донецке киностудию

    Путин поручил создать в Донецке креативный кластер, включающий киностудию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил создать в Донецке креативный кластер, включающий в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, а также школу и колледж.

    «Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой народной республики и Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о создании в городе Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий», – говорится в тексте поручений президента по итогам встречи с членами Общественной палаты (ОП) и председателями общественных палат регионов России, передает ТАСС.

    Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

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    25 декабря 2023, 17:48
    Путин рассказал о планах строительства корветов на «Северной верфи»

    Путин рассказал о планах построить серию корветов на «Северной верфи»

    Tекст: Ольга Иванова

    Серию корветов малого и среднего водоизмещения планируется построить до 2035 года на «Северной верфи», заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Здесь, на «Северной верфи», идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи – два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин отметил, что на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде также строятся два больших десантных корабля.

    Ранее Путин сообщил, что на российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов.

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    25 декабря 2023, 14:10
    Путин поздравил Вучича с предстоящими праздниками и пожелал Сербии мира

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поздравил главу Сербии Александра Вучича по случаю новогодних и рождественских праздников.

    Российский лидер пожелал мира и процветания народу республики, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Рассчитываю на продолжение нашего диалога и продуктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

    В послании также пожелали мира и процветания сербскому народу.

    Ранее Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

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