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    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    49 комментариев
    25 декабря 2023, 06:50

    Снайперы морской пехоты уничтожили диверсантов под Угледаром

    Минобороны: Тяжелые снайперы морской пехоты ТОФ уничтожили диверсантов под Угледаром

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под командованием Героя России Ярослава Якубова уничтожили диверсионную группу ВСУ под Угледаром, сообщили в Министерстве обороны России.

    Во время ночной вылазки морпехи ТОФ с использованием тепловизионных приборов обнаружили разведывательную группу ВСУ возле Угледара. Прицельным огнем противник был уничтожен, передает ТАСС.

    В Минобороны рассказали, что диверсантам позволили приблизиться к первой линии российской обороны, после чего снайперы открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

    Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота командует майор Ярослав Якубов, получивший 8 декабря Звезду Героя России. На счету подразделения – сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей.

    Ранее ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом.

    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

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    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

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    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

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    23 декабря 2023, 15:18
    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Читатели Le Figaro раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте.

    Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

    «Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

    Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

    «Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

    Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.

    Ранее Кэмерон заявил, что обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер «проиграл конфликт», заверив, что конфликт на Украине схож с «постановкой, которая имеет несколько актов».

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    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

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    22 декабря 2023, 13:03
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.

    Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.

    Ранее в Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

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    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

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    23 декабря 2023, 09:43
    NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    New York Times: Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, сообщает газета The New York Times.

    По данным издания, недавние наступления России стали еще одним доказательством того, что ВС России твердо перехватили инициативу на большей части поля боя, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что в течение последних нескольких недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть. В Финляндии также признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

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    24 декабря 2023, 05:53
    Офицер ВСУ пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказа

    Офицер ВСУ Губаренко пожаловался на украинское законодательство из-за «лазеек» для отказавшихся выполнять приказы солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовный кодекс Украины «не работает», когда требуется привлечь к ответственности солдата за невыполнение приказа, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко.

    Губаренко заявил, что УК «не работает с отказниками от слова вообще». На привлечение солдата к ответственности требуется от двух недель до месяца, причем даже после этого у военных есть «лазейки», чтобы уйти от наказания. По словам Губаренко, открыто «много» уголовных дел о неподчинении приказу, некоторые «тянутся» с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов.


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    22 декабря 2023, 22:27
    Глава МИД Польши в Киеве заявил о «тупике на фронте» на Украине

    Глава МИД Польши Сикорский на пресс-конференции с Кулебой заявил о «тупике на фронте» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о «тупике на фронте» на Украине, сообщила пресс-служба правительства Польши. Он сказал об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который ранее уверял, что «никакого тупика нет».

    Как заявил Сикорский, «сейчас, когда на фронте тупик», происходит «правильное испытание, чтобы увидеть, кто готов помочь». Он призвал ЕС активизировать оборонную промышленность, поскольку исход конфликтов определяется «не тактическими сражениями, а производством». Сикорский заверил, что позиция Польши по Украине остается неизменной, Польша поддерживает украинское стремление в Евросоюз и НАТО, передает ТАСС.

    Отметим, что в конце ноября в Брюсселе Кулеба резко оборвал вопрос журналистки о том, что необходимо Киеву для выхода из тупикового положения на фронте. Тогда Кулеба, не дав ей завершить вопрос, заявил: «Нет никакого тупика», – пишет «Российская газета».

    Напомним, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома.

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    22 декабря 2023, 23:43
    Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

    Сумская облпрокуратура на Украине заочно приговорила блогера Юрия Подоляку к 12 годам тюрьмы

    Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
    @ Юрий Подоляка/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    За «сотрудничество с Россией» и «оправдание агрессии» блогер Юрий Подоляка приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы, сообщила Сумская областная прокуратура.

    Как сообщает прокуратура, Подоляка – уроженец Сум, в России живет с 2014 года. На сайте ведомства опубликовано его отретушированное фото. Он «признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии». Также Подоляка приговорен к конфискации имущества, ему на 15 лет запретили «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», передает РИА «Новости».

    Напомним, Подоляка в 2022 году собрал почти 500 млн рублей на теплые вещи для мобилизованных. В апреле 2023 года СБУ заочно сообщила о подозрении блогеру в государственной измене.

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    24 декабря 2023, 07:57
    Евродепутат обвинила Запад в предательстве Украины

    Евродепутат Дейли обвинила Запад в принуждении Украины к миру с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Запад вынуждает Украину рассматривать условия для заключения мира с Россией, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

    Дейли заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что условия мира для Украины сейчас «гораздо хуже» тех, что предлагались «в апреле 2022 года, когда друзья из НАТО принудили ее продолжать воевать». По словам депутата, происходит «всегда неизбежное предательство» со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дейли обвинила США в разжигании войны на Украине. Кроме того, она указывала, что военные конфликты не прекращаются санкциями.

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    22 декабря 2023, 22:42
    Украинские ударные беспилотники атаковали Бердянск

    Российскими средствами РЭБ и ПВО нейтрализованы украинские беспилотники над Бердянском

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум шесть украинских беспилотников нейтрализованы над Бердянском российскими средствами РЭБ и ПВО, сообщили оперативные службы Запорожской области.

    В оперативных службах региона сообщили, что город «вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ». БПЛА вооруженных сил Украины были нейтрализованы «над жилым районом города», передает ТАСС.

    В пятницу сбитый украинский беспилотник упал на крышу частного жилого дома в Бердянске. БПЛА не сдетонировал, но жители соседних домов были эвакуированы до обезвреживания ударного беспилотника.

    Напомним, накануне российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе и взорвался. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, но был поврежден жилой дом.

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    23 декабря 2023, 01:16
    New York Times заявила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО

    New York Times заявила о перехвате Россией инициативы «на большей части поля боя» в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «твердо перехватили инициативу на большей части поля боя» в зоне специальной военной операции на Украине, пишут СМИ.

    Как отмечает New York Times, свидетельством этого стали «недавние наступления» российских войск, в результате которых Россия освободила от украинских сил новые территории, передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту.

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