Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.5 комментариев
Число оставшихся без света из-за сильного ветра жителей Дагестана сократилось втрое
Минэнерго: Число оставшихся без света из-за сильного ветра жителей Дагестана сократилось втрое
Количество абонентов, отключенных от электроэнергии в Дагестане в связи с сильным ветром, сократилось до 35,8 тыс. человек, сообщило Министерство энергетики России.
«Число обесточенных из-за сильного ветра потребителей Дагестана на 14.00 мск сократилось до 36,8 тысячи человек», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Работы по восстановлению электроснабжения ведутся также в ряде других регионов: по состоянию на 14.00 в Рязанской области без света остались 39,8 тыс. человек, во Владимирской области – 34 тыс. человек, в Ярославской области – 32 тыс. человек, в ДНР – 16 тыс. человек, в ЛНР – до 30,4 тыс. человек.
Ранее Минэнерго сообщило, что в Дагестане из-за непогоды без света остались более 107 тыс. потребителей.