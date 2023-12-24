Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.5 комментариев
Грипп А подтвердился у 55 снятых с поезда Тюмень – Адлер детей
Из 111 следовавших на поезде Тюмень – Адлер детей у 55 подтвердился грипп А, у 34 детей диагностировали ОРВИ, сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко.
«По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз – грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция», – написала Пащенко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Остальные дети и десять сопровождающих здоровы, у одного сопровождающего обнаружили РНК вируса гриппа А, добавила Пащенко.
Напомним, в среду в Саратове более 100 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер, скончалась 12-летняя девочка. Заезды в детский лагерь, где заразились дети, временно прекращены.