Грипп А подтвердился у 55 снятых с поезда Тюмень – Адлер детей

Tекст: Валерия Городецкая

«По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз – грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция», – написала Пащенко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Остальные дети и десять сопровождающих здоровы, у одного сопровождающего обнаружили РНК вируса гриппа А, добавила Пащенко.

Напомним, в среду в Саратове более 100 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер, скончалась 12-летняя девочка. Заезды в детский лагерь, где заразились дети, временно прекращены.