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СК сообщил о возбуждении дела после смерти девочки в поезде
Уголовное дело заведено по факту смерти несовершеннолетней в поезде Тюмень – Адлер, сообщил Следственный комитет.
Дело завели по факту смерти девочки в поезде дальнего следствия, согласно данным СК, у 12-летней девочки в поезде ухудшилось состояние, она ехала в составе организованной группы детей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В Пензенской области к поезду прибыли работники скорой помощи, они зафиксировали смерть ребенка. Для установления точной причины проводится судмедэкспертиза.
Всего в группе было 125 детей, они отдыхали в лагере «Олимпийская Ребячка» с 12 по 19 декабря, где и заболели, сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что утром 20 декабря у девочки поднялась температура до 39 градусов, ей дали жаропонижающее, после чего ребенку полегчало. Около 19.00 температура вновь повысилась, и она потеряла сознание. На станции к поезду пришли медики, но реанимировать девочку не смогли.
По данным прессы, все дети – уроженцы ЛНР.
В лагере, где отдыхали несовершеннолетние, работает Роспотребнадзор.
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что все 124 ребенка, которых сняли с поезда, находятся в больнице. Среди них нет тех, кто бы находился в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Напомним, в саратовскую больницу отправили более 100 детей, их сняли с поезда Тюмень – Адлер из-за повышения температуры у одного из них.
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области установило, что дети заболели вирусом гриппа А. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что порядка 60 детей из поезда имеют признаки ОРВИ, у 15 из них подтвержден грипп А.