Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
Полиция Петербурга задержала группу подростков за нападения на дворников-мигрантов
В Петербурге сотрудники полиции задержали двух шестнадцатилетних подростков, подозреваемых в серии нападений на дворников.
По информации пресс-службы петербургского главка МВД, от действий молодых людей пострадали две женщины и трое мужчин, которые работают дворниками в коммунальной службе, передает РИА «Новости». Четверо из них – граждане ближнего зарубежья.
Свои деяния подростки снимали на видео, которые впоследствии оказались в Сети и были замечены сотрудниками регионального Центра по противодействию экстремизму.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в Новосибирской области двух подростков заподозрили в вымогательстве денег у пожилой женщины.