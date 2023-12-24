Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
В журналистов Русской службы Би-би-си бросили гранату в Риге
В латвийской столице неизвестный закинул учебную гранату в бар, где проходила вечеринка сотрудников Русской службы Би-би-си.
Около полуночи, когда в баре оставалось мало гостей, неизвестный открыл дверь в заведение и кинул в сторону журналистов гранату, пишет Deutsche Welle* (признано в России иноагентом) со ссылкой на участников мероприятия, передает Life. Никто не пострадал.
Предварительно установлено, что нападавший использовал учебно-имитационную РГД-5. Журналисты связали инцидент с профессиональной деятельностью, местная полиция не исключает версию конфликта на бытовой почве. Злоумышленник пока не задержан.
В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента