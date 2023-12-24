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Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Приморье
МЧС: Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли при пожаре в Приморье
Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в м доме в приморском селе Черниговка, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома поступило пожарным в 23.08 (4.08 мск), к приезду огнеборцев горела веранда дома одной из квартир, также горела одна из квартир изнутри, передает РИА «Новости».
В ходе тушения были обнаружены тела женщины 2002 г.р., мужчины 1962 г.р., и ребенка 2021 г.р., дом поврежден огнем на площади около 70 кв. м.
Ранее семья из трех человек, в том числе их маленький ребенок, погибли в пожаре в селе Николаевка в Приамурье.