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Детские новогодние праздники разрешили проводить в Херсонской области
Сальдо: В Херсонской области проведут новогодние праздники
Власти Херсонской области разрешили проводить новогодние мероприятия для детей с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, праздничные новогодние мероприятия для детей в Херсонской области будут проведены с соблюдением необходимых мер безопасности, передает ТАСС. Сальдо добавил, что задача взрослых состоит в обеспечении детям радости, несмотря ни на какие сложности.
Губернатор уточнил, что в области не разрешается устраивать фейерверки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах.