Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Израиль сообщил о гибели восьми солдат в Газе
ЦАХАЛ: В Газе за сутки погибли восемь израильских солдат
Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
По сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части сектора Газа, передает ТАСС.
Общее число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152, количество погибших военных с начала нового витка палестино-израильского конфликта достигло 485.
Ранее двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в боях в секторе Газа.