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Офицер ВСУ пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказа
Офицер ВСУ Губаренко пожаловался на украинское законодательство из-за «лазеек» для отказавшихся выполнять приказы солдат
Уголовный кодекс Украины «не работает», когда требуется привлечь к ответственности солдата за невыполнение приказа, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко.
Губаренко заявил, что УК «не работает с отказниками от слова вообще». На привлечение солдата к ответственности требуется от двух недель до месяца, причем даже после этого у военных есть «лазейки», чтобы уйти от наказания. По словам Губаренко, открыто «много» уголовных дел о неподчинении приказу, некоторые «тянутся» с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов.