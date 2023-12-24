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Водитель Volkswagen на большой скорости протаранила автобус в Рыбинске
В Рыбинске автомобиль Volkswagen врезался в автобус, пробил кузов и застрял передней частью в салоне, пострадали четыре человека, сообщили в УМВД по Ярославской области.
Судя по видеозаписи инцидента, Volkswagen ехал с огромной скоростью и врезался в автобус, когда тот был на полосе кругового движения, передает РИА «Новости».
Пострадали водитель автомобиля – местная жительница 1992 года рождения, а также три пассажира рейсового автобуса ЛиАЗ: женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения.
В субботу в Ярославской области также перевернулся автобус со школьниками, пострадали двое взрослых. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.