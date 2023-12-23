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В Ярославской области перевернулся автобус со школьниками
Автобус ехал с экскурсии из Владимирской области, при опрокидывании пострадали двое взрослых, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Всего в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых, сообщил глава региона. ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области.