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В ДТП под Ростовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Еще 14 человек получили травмы, 11 из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Авария произошла на 35-м км автодороги Ростов-на-Дону – Ставрополь. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в ДТП легкового автомобиля с грузовиком под Ростовом погибли трое детей.