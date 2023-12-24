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Сафронов получил от чешской разведки более 80 тыс. долларов
Представитель ФСБ Чабан сообщил о получении Сафроновым от чешской разведки более 80 тыс. долларов
За данные о российской спутниковой группировке, которая выполняла важные задачи для ГРУ, бывший советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов получил от чешской разведки более 80 тыс. долларов, сообщил замначальника первого отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
Чабан рассказал, что за деньгами Сафронов не раз ездил в Прагу, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, сообщалось, что Сафронов также получил около 200 долларов от немецкой разведки, с которой сотрудничал через Демури Воронина. По мнению следствия, эта символическая сделка была лишь попыткой установления контактов. Самого Воронина позже изобличили и осудили в России на 13 лет и три месяца колонии строгого режима.