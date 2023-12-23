ФСБ: Сафронов отправлял разведкам секретные данные об операции в Сирии и о спутниках

Tекст: Алексей Дегтярев

Сафронов в конце 2015 года встретился с Демури Ворониным в конце 2015 года, тот представился ему немецким гражданином и главой консалтинговой компании, говорится в озвученных в репортаже «России 24» данных следствия, передает РИА «Новости».

Сафронов начал передавать секретную информацию о сухопутной операции ВС России в Сирии, позже эти данные рассекретили, сказал Чабан.

Осужденный собрал и передал эти сведения немецкой разведке, за это он получил около 200 долларов от Воронина. Воронин рассчитывал вознаграждение исходя из количества страниц и объемов текста. При этом Сафронова устраивало полученное вознаграждение.

Всего Сафронов получил около семи заданий, он выполнил все.

Самого Воронина позже изобличили и осудили на 13 лет и три месяца колонии строгого режима. У него есть гражданство России и Германии.

Также Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, считающемуся сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ, добавил Чабан.

Осенью 2022 года Сафронова признали виновным в государственной, ему вынесли приговор – 22 года лишения свободы. Обвинение запрашивало 24 года. Подробности дела Сафронова также раскрывал президент Владимир Путин.