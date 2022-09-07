Путин раскрыл подробности дела Сафронова

Российские контрразведчики следили за журналистом Иваном Сафроновым, они регистрировали его каналы связи с западной разведкой, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию деньги, все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался»,– цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что Сафронов занимался продажей секретных сведений за рубеж.

«Знаю только, что он не только был журналистом, он еще был советником руководителя Роскосмоса и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок», – пояснил глава государства.

Суд счел это утверждение доказанным, подчеркнул президент, и добавил, что не берется судить о справедливости вынесенного вердикта.

«Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать, а адвокаты осужденного могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию», – заключил президент.

В понедельник журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам по делу о государственной измене. Прокурор Борис Локтионов запрашивал в ходе прений 24 года колонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Сафронову необходимо признать вину, если он планирует подать прошение о помиловании президенту.

Напомним, Ивана Сафронова задержали летом 2020 года. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревался в работе на чешские спецслужбы.

В том же году ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.