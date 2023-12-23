Conversation: Вероятность нового контрнаступления ВСУ мала

Tекст: Алексей Дегтярев

Киевский режим обеспокоен перспективой еще одного года ведения боевых действий, у него есть сомнения насчет продолжения поддержки с Запада, говорится в статье Conversation, передает РИА «Новости».

Обстоятельства складываются угрожающим образом для будущих контрнаступлений ВСУ, в 2024 году может вырасти вероятность нового российского наступления, отмечается в материале.

ВС России превосходят украинскую армию в живой силе, а у ВСУ есть нехватка боеприпасов, потому ситуация в следующем году вряд ли поменяется.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у украинских военных сложилась тяжелая ситуация на Купянском направлении.