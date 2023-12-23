Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
На Западе оценили вероятность нового контрнаступления ВСУ
Conversation: Вероятность нового контрнаступления ВСУ мала
Возможность нового контрнаступления украинских войск маловероятна, поскольку у украинской армии увеличивается количество проблем, пишет Conversation.
Киевский режим обеспокоен перспективой еще одного года ведения боевых действий, у него есть сомнения насчет продолжения поддержки с Запада, говорится в статье Conversation, передает РИА «Новости».
Обстоятельства складываются угрожающим образом для будущих контрнаступлений ВСУ, в 2024 году может вырасти вероятность нового российского наступления, отмечается в материале.
ВС России превосходят украинскую армию в живой силе, а у ВСУ есть нехватка боеприпасов, потому ситуация в следующем году вряд ли поменяется.
Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у украинских военных сложилась тяжелая ситуация на Купянском направлении.