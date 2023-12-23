Tекст: Алексей Дегтярев

На Купянском направлении в Харьковской области сложилась серьезная проблема, киевский режим не может обеспечить армию необходимым личным составом и вооружениями, заявил Кривонос в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Это происходит из-за того, что руководство страны не может обеспечить выполнение мобилизационного плана. По этой же причине ВСУ не могут отвечать на наступление ВС России.

До этого Кривонос заявлял, что российская армия часто применяет в зоне СВО фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций.