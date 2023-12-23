Экс- разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия разбила контрнаступление ВСУ, это также можно считать ударом по НАТО, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, передает РИА «Новости».

Он добавил, что военному блоку пришлось истощить свои арсеналы для поставок оружия киевскому режиму. Это вооружение было уничтожено, а украинские военные, умевшие использовать это вооружение, убиты, взяты в плен или получили ранения.

При этом Россия получила армию, которая «продолжает расти» и переходит в наступление.

До этого Риттер указывал, что западные страны могут захотеть ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место другого.