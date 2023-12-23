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    Суд в Колорадо помог противникам США во всем мире
    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Пушков оценил заявление главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    Депутат: Зюганов не пошел на выборы президента из-за опасений выступить хуже Грудинина
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантии победы России
    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»
    Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    33 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    61 комментарий
    23 декабря 2023, 17:46

    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

    Экс- разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ударила по Североатлантическому альянсу, остановив контрнаступление украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Россия разбила контрнаступление ВСУ, это также можно считать ударом по НАТО, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военному блоку пришлось истощить свои арсеналы для поставок оружия киевскому режиму. Это вооружение было уничтожено, а украинские военные, умевшие использовать это вооружение, убиты, взяты в плен или получили ранения.

    При этом Россия получила армию, которая «продолжает расти» и переходит в наступление.

    До этого Риттер указывал, что западные страны могут захотеть ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место другого.

    23 декабря 2023, 05:25
    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где регулярно сообщал о скором разгроме России, уверял, что «ВСУ заходят в Крым», и рассказывал, как не любит русских.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.

    Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»


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    23 декабря 2023, 10:19
    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией

    Пушков ответил на заявления главы Минобороны Финляндии о «холодной войне» с Россией

    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ведут против Москвы «ледяную войну», участвуя при этом в «горячей» на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал: глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Однако такое заявлено неточно: страны Запада уже почти два года они сами ее ведут против России в самой активной форме.

    Пушков добавил, что к войне на Украине готовились с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше.

    По словам сенатора, в годы холодной войны»отношения между Западом и Москвой были гораздо лучше, несмотря на случавшиеся кризисы.

    «Советский газ шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», – подчеркнул он.

    Пушков заметил, что сейчас Запад ведет против России не холодную, а «ледяную» войну, а на Украине вообще принимает участие в «горячей», однако притворяется, будто ничего этого не делает.

    «Вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», – заключил политик.

    Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

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    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

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    23 декабря 2023, 09:58
    В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче

    В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче

    Tекст: Александра Юдина

    Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не имеет контактов с украинскими властями по вопросу о списке «жертв в Буче».

    В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».

    Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.

    Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.

    В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.

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    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

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    23 декабря 2023, 07:59
    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»

    Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине

    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Передача Крыма УССР в 1954 году осуществлялась с «рекордным объемом правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», сообщил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».

    Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.

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    23 декабря 2023, 14:21
    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В суперфинале «Мисс Земля» во Вьетнаме российскую участницу Дарью Луконькину и украинскую участницу Анастасию Фейер заставили выступать на одной сцене, пишут украинские СМИ.

    Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».

    На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».

    Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.

    В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.

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    22 декабря 2023, 19:28
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жительница Одессы попросила знакомого, военнослужащего ВСУ, «напугать мобилизацией» своего супруга, с которым в ходе бракоразводного процесса возник спор по разделу имущества.

    Накануне украинские СМИ сообщили о том, что представители военкомата в Одессе якобы силой пытались забрать мужчину призывного возраста, затолкав его в машину скорой помощи, но за несостоявшегося солдата вступилась спутница, передает РИА «Новости».

    При выяснении обстоятельств инцидента выяснилось, что сотрудники одесского военкомата не имеют отношения к произошедшему, мужчину по просьбе его жены «припугнули мобилизацией».

    Военнослужащий, выполнявший на автомобиле скорой помощи задачи по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных солдат ВСУ, согласился «припугнуть» мужчину мобилизацией по просьбе приятельницы и уговорил коллег поучаствовать, рассказали в оперативном командовании ВСУ «Юг».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

    Коментарии (8)
    23 декабря 2023, 12:46
    Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
    Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Лондона Садик Хан решил все-таки предоставить Украине машины, предназначенные для утилизации, для использования их в конфликте, сообщает газета Telegraph.

    Градоначальник составили письмо министру транспорта Британии Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать автомобили на нужды Украины, передает РИА «Новости».

    Мэр столицы призвал платить британцам за то, что они «убрали с улиц... загрязняющие окружающую среду транспортные средства и предоставили» поддержку Киеву.

    Ранее сообщалось, что Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ.

    Коментарии (15)
    23 декабря 2023, 02:22
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

    Власти Украины в новом законопроекте о мобилизации собрались «учитывать всех» с 18 до 60 лет

    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая раскрыла в соцсетях основные положения документа. В частности, Безуглая сообщила: «Воинский учет: все граждане Украины 18–60 лет». Она уточнила, что «учитывают всех, в том числе, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию», передает ТАСС.

    Мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет. Планируются отмена срочной службы и перевод срочников в число мобилизованных на общих основаниях.

    Категорию «ограниченно годный» собираются убрать – граждане Украины будут либо годными, либо негодными к службе. Введение базовой общевойсковой подготовки хотят ввести для всех граждан 18–25 лет во всех учебных заведениях. Предполагаемая продолжительность подготовки – до трех месяцев.

    Граждане Украины должны будут сообщать военкомату об изменениях своих учетных данных (место работы, проживание) и постоянно носить с собой военно-учетный документ. Уклонистов собираются ограничить в правах, но подробности не раскрываются. Если законопроект примут, работодатели смогут вручать повестки гражданам на работе.

    Напомним, Безуглая сообщила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине предлагается, чтобы женщины встали на воинский учет наравне с мужчинами. Депутат Верховной рады Инна Совсун не исключила мобилизации женщин на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин, если Верховная рада примет такой документ.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2023, 15:46
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому народу необходимо быть готовым к тотальной мобилизации, но конфликт с Россией окончится переговорами, заявил глава службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

    В следующем году Украине придется «намного тяжелее», чем в 2022 и в 2023 вместе взятых, заявил Самовар украинским СМИ, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликт окончится переговорами, но у киевского режима нет столько средств, ресурсов и мобилизационного потенциала, как у России. Если все продолжится так же, как сейчас, то Россия гарантированно победит, убежден он.

    Украинцам следует быть готовыми к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, подвел итог он.

    Ранее издание The Hill отмечало, что в 2024 году киевский режим может рухнуть из-за наступления российских войск.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 16:57
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист Алексей Печий, занимавшийся пропагандой киевского режима, сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза, до этого он регулярно выступал на украинском 24-м канале, сообщают блогеры.

    Печий рассказывал о якобы «бегстве» россиян с левого берега в Херсонской области, сообщал о «точных ударах» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». В начале спецоперации на Украине Печий даже умудрился сообщить об «аресте» министра обороны Сергея Шойгу.

    Также Печий не раз сообщал о своей ненависти к «русне», критиковал «хороших русских» либералов, сбежавших в Европу, что в итоге не помешало ему поступить точно так же.

    Он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров, поскольку «хороших россиян нет».

    Сам Печий сообщал, что решение сбежать с украинской территории «было сложным» для него, он пояснял, что это якобы связано с изменившимся отношением Запада к Украине. Он заявлял, что усилит медиапродвижение «украинской повестки» в ЕС. В руководстве «24 канала», между тем, сообщали, что шокированы его бегством.

    Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале «Русский Сыч» отреагировал шуткой на бегство украинца. «Ну что значит «украинский журналист сбежал в Европу»? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным», – написал он.

    Журналист и блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad иронично прокомментировал бегство Печия замечанием о том, что мир и порядок на Украине начнется тогда, «когда все эти «борцы за Украину» свалят в Европу или США».

    Авторы Telegram-канала «Повернутые на Z войне» отметили, что «чем дальше от Украины, тем ярче шаровары и длиннее чуб».

    Напомним, Печий получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, но не стал возвращаться на Украину. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где рассказывал о скором разгроме России.

    Коментарии (3)
    23 декабря 2023, 15:58
    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»

    Зампред Совбеза Медведев предложил Киеву дополнить УК Украины статьями за употребление «русской водки» и оливье

    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Киеву внести изменения в Уголовный кодекс Украины, дополнив его наказаниями за приготовление салата «оливье» и употребление «русской водки».

    В своем Telegram-канале он с ироний предложил киевским властям лишать свободы на срок от трех до семи лет, либо карать штрафом в размере 1 млн гривен за приготовление или «подготовку к приготовлению салата «оливье» или «салата «сельдь под шубой», а также распространение их рецептов.

    Медведев добавил, что за такое правонарушение, совершенное с использованием служебного положения или же повторно в течение года с момента совершения первого деяния, должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Кроме того, зампред Совбеза России предложить пожизненно лишать свободы в случае, если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или «русской водки».

    Медведев также предложил освободить от ответственности тех лиц, которые добровольно откажутся от приготовления блюд с сообщением об этом СБУ и пройдут курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев.

    Между тем на Украине появилась петиция с требованием запретить салаты «оливье» и «селедку под шубой» в стране, передает Ura.ru.

    По мнению активистов, составивших документ, эти блюда уменьшают «уровень патриотизма» украинцев.


    Коментарии (11)
    23 декабря 2023, 15:01
    The Hill: Украина может пасть в 2024 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в следующем году может рухнуть из-за наступления российских войск, если США и ЕС не восполнят дефицит техники и вооружений, утверждает The Hill.

    Евросоюз без дальнейшей помощи от США не сможет восполнить дефицит необходимого для украинской армии, и сама Украина ослабнет перед возобновлением наступления России, пишет The Hill, передает РИА «Новости».

    Есть вероятность того, что Киев падет, а президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден бежать «или погибнет». Главком ВСУ Валерий Залужный указывал, что ситуация на фронте стала напоминать Первую мировую, отмечает автор публикации.

    Контрнаступление украинской армии достигло «жалкого прогресса», она смогла продвинуться только на 17 километров за пять месяцев. Сколько бы денег ни направляли США Украине, они не могут надеяться на проигрыш России, заключил автор.

    Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Запад может решить ликвидировать Зеленского и привести на его место другого.

    Коментарии (2)
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    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

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