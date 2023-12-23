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Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ
Экс- разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ
Российская сторона ударила по Североатлантическому альянсу, остановив контрнаступление украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Россия разбила контрнаступление ВСУ, это также можно считать ударом по НАТО, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, передает РИА «Новости».
Он добавил, что военному блоку пришлось истощить свои арсеналы для поставок оружия киевскому режиму. Это вооружение было уничтожено, а украинские военные, умевшие использовать это вооружение, убиты, взяты в плен или получили ранения.
При этом Россия получила армию, которая «продолжает расти» и переходит в наступление.
До этого Риттер указывал, что западные страны могут захотеть ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место другого.