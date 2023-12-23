Премьер Словакии назвал роль Москвы на переговорах с Киевом

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, стратегия дать Украине больше оружия, чтобы победить Россию, не сработала, передает РИА «Новости».

«Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры», – сказал он.

Также Фицо заявил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, и призвал ЕС перестать отправлять на Украину оружие, потому что это не работает. Премьер Словакии указал на два шанса достижения мира, которые были упущены.

Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.