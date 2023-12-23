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    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    58 комментариев
    23 декабря 2023, 13:32

    Премьер Словакии назвал роль Москвы на переговорах с Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва будет диктовать условия на переговорах с Киевом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.

    По его словам, стратегия дать Украине больше оружия, чтобы победить Россию, не сработала, передает РИА «Новости».

    «Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры», – сказал он.

    Также Фицо заявил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, и призвал ЕС перестать отправлять на Украину оружие, потому что это не работает. Премьер Словакии указал на два шанса достижения мира, которые были упущены.

    Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.

    23 декабря 2023, 05:25
    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    Напомним, СМИ распространили цитату главы Минобороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Киев намерен вернуть граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет из Германии и других стран. В тот же день украинское ведомство опровергло эту информацию.

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    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

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    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    22 декабря 2023, 13:53
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

    По его словам, необходимо признать, что у Украины недостаточно сил, чтобы развернуть ситуацию в военном плане. Украина не способна на контрнаступление, добавил он, передает РИА «Новости».

    «Она (Украина) не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», – подчеркнул Фицо.

    Кроме того, словацкий премьер заявил, что не верит в разрешение ситуации на Украине военным путем.

    Однако он считает, что на рубеже 2023 и 2024 годов «условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия».

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

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    22 декабря 2023, 16:59
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16

    Премьер Нидерландов Рютте пообещал передать Украине 18 истребителей F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нидерландское руководство намерено подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Поставки F-16 – один из важнейших элементов договоренности о военной поддержке Украины, сообщил Рютте, передает ТАСС.

    Он добавил, что помимо разрешения на экспорт этих воздушных судов также должны быть соблюдены несколько других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

    Ранее агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

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    23 декабря 2023, 09:58
    В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче

    В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче

    Tекст: Александра Юдина

    Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не имеет контактов с украинскими властями по вопросу о списке «жертв в Буче».

    В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».

    Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.

    Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.

    В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.

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    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

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    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

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    22 декабря 2023, 19:28
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жительница Одессы попросила знакомого, военнослужащего ВСУ, «напугать мобилизацией» своего супруга, с которым в ходе бракоразводного процесса возник спор по разделу имущества.

    Накануне украинские СМИ сообщили о том, что представители военкомата в Одессе якобы силой пытались забрать мужчину призывного возраста, затолкав его в машину скорой помощи, но за несостоявшегося солдата вступилась спутница, передает РИА «Новости».

    При выяснении обстоятельств инцидента выяснилось, что сотрудники одесского военкомата не имеют отношения к произошедшему, мужчину по просьбе его жены «припугнули мобилизацией».

    Военнослужащий, выполнявший на автомобиле скорой помощи задачи по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных солдат ВСУ, согласился «припугнуть» мужчину мобилизацией по просьбе приятельницы и уговорил коллег поучаствовать, рассказали в оперативном командовании ВСУ «Юг».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

    Коментарии (8)
    23 декабря 2023, 07:59
    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»

    Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине

    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Передача Крыма УССР в 1954 году осуществлялась с «рекордным объемом правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», сообщил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».

    Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.

    Коментарии (31)
    23 декабря 2023, 02:22
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

    Власти Украины в новом законопроекте о мобилизации собрались «учитывать всех» с 18 до 60 лет

    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая раскрыла в соцсетях основные положения документа. В частности, Безуглая сообщила: «Воинский учет: все граждане Украины 18–60 лет». Она уточнила, что «учитывают всех, в том числе, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию», передает ТАСС.

    Мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет. Планируются отмена срочной службы и перевод срочников в число мобилизованных на общих основаниях.

    Категорию «ограниченно годный» собираются убрать – граждане Украины будут либо годными, либо негодными к службе. Введение базовой общевойсковой подготовки хотят ввести для всех граждан 18–25 лет во всех учебных заведениях. Предполагаемая продолжительность подготовки – до трех месяцев.

    Граждане Украины должны будут сообщать военкомату об изменениях своих учетных данных (место работы, проживание) и постоянно носить с собой военно-учетный документ. Уклонистов собираются ограничить в правах, но подробности не раскрываются. Если законопроект примут, работодатели смогут вручать повестки гражданам на работе.

    Напомним, Безуглая сообщила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине предлагается, чтобы женщины встали на воинский учет наравне с мужчинами. Депутат Верховной рады Инна Совсун не исключила мобилизации женщин на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин, если Верховная рада примет такой документ.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2023, 09:43
    NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    New York Times: Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, сообщает газета The New York Times.

    По данным издания, недавние наступления России стали еще одним доказательством того, что ВС России твердо перехватили инициативу на большей части поля боя, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что в течение последних нескольких недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть. В Финляндии также признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2023, 06:26
    Порошенко подал в суд на руководство Рады и пограничников на Украине

    Порошенко в связи с отказом выпустить его с Украины подал в суд на пограничников и первого вице-спикера Рады Корниенко

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу, сообщил адвокат Игорь Головань.

    Адвокат экс-президента сказал, что отказ выпустить Порошенко из страны был лишен оснований. «Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора. Никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии», – приводит слова адвоката ТАСС.

    Головань сказал, что ответственные за запрет выезда предпринимают попытки «замести следы и скрыть основания» для отказа выпускать Порошенко с Украины. По данным СМИ, подготовительное заседание суда пройдет в январе. Бывший президент Украины рассчитывает на отмену запрета на выезд, а также хочет получить компенсацию за моральный ущерб.

    Напомним, Порошенко рассказал, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон. В СБУ заявили, что рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию.


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    22 декабря 2023, 15:34
    В Московской области уничтожен украинский дрон

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Московской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник в Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 14.40 мск была пресечена попытка киевского командования атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Московской области.

    Несколькими днями ранее украинский дрон уничтожили в Подмосковье

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 22:27
    Глава МИД Польши в Киеве заявил о «тупике на фронте» на Украине

    Глава МИД Польши Сикорский на пресс-конференции с Кулебой заявил о «тупике на фронте» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о «тупике на фронте» на Украине, сообщила пресс-служба правительства Польши. Он сказал об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который ранее уверял, что «никакого тупика нет».

    Как заявил Сикорский, «сейчас, когда на фронте тупик», происходит «правильное испытание, чтобы увидеть, кто готов помочь». Он призвал ЕС активизировать оборонную промышленность, поскольку исход конфликтов определяется «не тактическими сражениями, а производством». Сикорский заверил, что позиция Польши по Украине остается неизменной, Польша поддерживает украинское стремление в Евросоюз и НАТО, передает ТАСС.

    Отметим, что в конце ноября в Брюсселе Кулеба резко оборвал вопрос журналистки о том, что необходимо Киеву для выхода из тупикового положения на фронте. Тогда Кулеба, не дав ей завершить вопрос, заявил: «Нет никакого тупика», – пишет «Российская газета».

    Напомним, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома.

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