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Неизвестные нанесли нацистские символы на могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта
Неизвестные нанесли нацистскую символику на могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта на кладбище в Гамбурге, сообщила агентство DPA со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в пятницу вечером, накануне того дня, когда Шмидту исполнилось бы 105 лет, передает ТАСС.
Сейчас надгробие очищено, идет расследование.
Ранее в Дрездене неизвестные осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма.