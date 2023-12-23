Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
Черноморский флот провел учения по прикрытию Севастополя от атак БПЛА
Учения по уничтожению беспилотников прошли в Севастополе, защиту военных и гражданских объектов отработали экипажи кораблей Черноморского флота, сообщила пресс-служба ЧФ.
Согласно легенде, оперативные службы Черноморского флота получили данные по взлету БПЛА ВСУ в направлении Крымского полуострова. Корабли флота, выполняющие задачи в море и находящиеся в пунктах базирования, были приведены в готовность к немедленному применению, передает «Интерфакс».
В ходе учений отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника.
Ранее российские тральщики отработали поиск мин на торговых маршрутах в Черном море.