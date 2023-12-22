Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
Сумская облпрокуратура на Украине заочно приговорила блогера Юрия Подоляку к 12 годам тюрьмы
За «сотрудничество с Россией» и «оправдание агрессии» блогер Юрий Подоляка приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы, сообщила Сумская областная прокуратура.
Как сообщает прокуратура, Подоляка – уроженец Сум, в России живет с 2014 года. На сайте ведомства опубликовано его отретушированное фото. Он «признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии». Также Подоляка приговорен к конфискации имущества, ему на 15 лет запретили «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», передает РИА «Новости».
Напомним, Подоляка в 2022 году собрал почти 500 млн рублей на теплые вещи для мобилизованных. В апреле 2023 года СБУ заочно сообщила о подозрении блогеру в государственной измене.