Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат
В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек
Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».
Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.