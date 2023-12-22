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«Аэрофлот» начал тестировать новый вид перевозки животных
«Аэрофлот» запустил тесты по перевозке животных на соседних с владельцами креслах
Авиаперевозчик «Аэрофлот» начал тестировать перевозку животных в контейнере на соседнем с владельцем кресле в салоне воздушного судна, заявили в компании.
На первоначальном этапе услугу смогут использовать на рейсах «Аэрофлота» до 20 марта 2024 года, после этого примут решение о ее продлении на постоянной основе, заявили в компании, передает РИА «Новости».
Один пассажир сможет брать один контейнер с животным для перевозки на соседнем кресле. Оплату будут проводить по тарифу, который применяется для взрослого пассажира.
Контейнер планируют разрешать ставить только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета животное должно оставаться в переноске. Общий вес контейнера не может превышать 15 кг.