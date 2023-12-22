Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев

Tекст: Алексей Дегтярев

Матвеев умер на 75-м году жизни, он сыграл в БТК несколько десятков ролей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение театра.

Особо в театре отметили его работы в спектаклях «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», «Большое путешествие маленькой Елочки», «Холстомер».

Также он принимал участие в телесериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).