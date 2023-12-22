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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    34 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 18:11

    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев

    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге скончался актер театра и кино заслуженный артист России Борис Матвеев, он участвовал в работе над известными сериалами, а также служил в Большом театре кукол, сообщили в БТК.

    Матвеев умер на 75-м году жизни, он сыграл в БТК несколько десятков ролей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение театра.

    Особо в театре отметили его работы в спектаклях «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», «Большое путешествие маленькой Елочки», «Холстомер».

    Также он принимал участие в телесериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

    Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

    21 декабря 2023, 20:21
    Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»
    Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Настя Ивлеева заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, после которой общественники заявили на нее в прокуратуру.

    В своем Telegram-канале Ивлеева написала, что вечеринка «того стоила», и анонсировала продолжение мероприятия. «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина», – заявила блогер, добавив, что люди просто пришли в «красивых полуобнаженных нарядах», передает Life.

    Ивлеева также обвинила россиян в двойных стандартах, поскольку, по ее мнению, они восхищаются западными моделями в откровенной одежде, а отечественных артистов называют развратными и опустившимися.

    Ранее представители межрегионального общественного движения «Зов народа» обратились в прокуратуру, МВД и СК с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков.

    Коментарии (130)
    21 декабря 2023, 20:12
    Возросло число погибших при стрельбе в Праге

    Глава полиции Чехии Вондрашек: Число жертв стрельбы в Праге превысило 15 человек

    Возросло число погибших при стрельбе в Праге
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате нападения вооруженного мужчины на университет в центре Праги превысило 15 человек, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

    По меньшей мере 15 человек погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в центре чешской столицы на территории Карлова университета, сообщил Вондрашек в эфире телеканала CT24, передает РИА «Новости».

    В четверг в Карловом университете в Праге произошла стрельба. Полиция обезвредила нападавшего. Местные СМИ сообщили, что стрелком был 24-летний студент-историк, перед нападением он расправился со своим отцом.

    Коментарии (35)
    21 декабря 2023, 20:46
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Журналисты задали ему вопрос, какими ему видятся в будущем границы соседней Украины. Орбан ответил, что внимание Венгрии обращено только на себя, но главное, чтобы «не было границы с Россией», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством.

    Ранее Орбан заявил, что действия России на Украине действительно можно называть специальной военной операцией.

    Коментарии (41)
    22 декабря 2023, 00:09
    Пограничники начали изымать загранпаспорта у россиян из-за опечаток

    РБК: У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

    Tекст: Вера Басилая

    У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    С декабря в силу вступил закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого стало известно о двух случаях изъятия загранпаспортов, передает РБК.

    По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в первом случае была опечатка в имени, во втором пропустили букву в названии города.

    Ломидзе добавила, ничего подобного раньше не было, АТОР мониторит ситуацию.

    В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов», согласно которому, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае утери, истечения срока действия, изменения личных данных владельца или его смерти. Кроме того, невыездные граждане должны сдавать загранпаспорт на хранение. Невыездными считаются граждане, призванные на военную службу, допущенные к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Загранпаспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

    Коментарии (19)
    22 декабря 2023, 13:15
    Песков дал характеристику статье WSJ о гибели Пригожина

    Песков: Статья Wall Street Journal о гибели Пригожина относится к жанру pulp fiction

    Песков дал характеристику статье WSJ о гибели Пригожина
    @ Лев Бородин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Материал издания Wall Street Journal о гибели бизнесмена Евгения Пригожина следует отнести к жанру pulp fiction («бульварного чтива»), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Wall Street Journal в последнее время любит заниматься pulp fiction, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что статью видели в Кремле, но не хотели бы комментировать ее, так как такие статьи вряд ли поддаются оценке.

    В своем материале WSJ выдвигает теорию о якобы возможной «причастности» секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Пригожина, передает «Интерфакс».

    Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что глава СК России Александр Бастрыкин доложил ему о ходе расследования крушения самолета Пригожина. По данным следствия, в телах погибших в авиакатастрофе найдены осколки гранат. При этом, по данным СКР, внешнего воздействия на самолет не было.

    Коментарии (18)
    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (37)
    22 декабря 2023, 14:12
    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    @ t.me/opskuban

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Арестованный ранее за совершение теракта уроженец Мелитополя, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников госорганов Украины, купил более 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками конька «Кочари» и торт, сообщили в прокуратуре Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, передает ТАСС.

    По данным ведомства, мужчина при помощи шприца ввел препарат в продукты и 20 октября отправил их с курьером в ресторан «Царская охота», чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

    В октябре 77 выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. СК возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, подозреваемого в попытке отравить летчиков.

    Коментарии (30)
    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    Коментарии (27)
    22 декабря 2023, 16:33
    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали

    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток

    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участвовавший в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рэпер Николай Васильев (Vacio) арестован на 15 суток, сообщил Лефортовский суд Москвы.

    Васильев признан виновным по административной статье о мелком хулиганстве, ему назначено наказание в виде 15 суток ареста, сообщили в суде ТАСС.

    Также его признали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, за это его приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.

    На вечеринке музыкант нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а также публиковал в соцсетях посты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Напомним, в ночь на четверг в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Сама телеведущая заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, и отметила, что продолжит устраивать подобные мероприятия.

    Коментарии (37)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (20)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (25)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 05:06
    Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Минобороны: Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе войск Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве добавили, что удар был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и военных объектов противника.

    Ранее российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 00:20
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными

    Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что США не готовы говорить о каком-то прорыве по обмену заключенными, но усердно работают над новым предложением, которое помогло бы вернуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича из России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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