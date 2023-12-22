Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
В Петербурге скончался актер театра и кино заслуженный артист России Борис Матвеев, он участвовал в работе над известными сериалами, а также служил в Большом театре кукол, сообщили в БТК.
Матвеев умер на 75-м году жизни, он сыграл в БТК несколько десятков ролей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение театра.
Особо в театре отметили его работы в спектаклях «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», «Большое путешествие маленькой Елочки», «Холстомер».
Также он принимал участие в телесериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».
Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).