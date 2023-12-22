Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.19 комментариев
Экс-россиянка Губанова признана спортсменкой года Грузии
Двадцатилетняя российская фигуристка Анастасия Губанова, которая два года назад получила гражданство Грузии и в феврале этого года выиграла для своей новой страны чемпионат Европы, признана Национальным Олимпийским комитетом спортсменкой года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Ранее Анастасия Губанова занимала второе место на Кубке России и призовые места на различных международных соревнованиях.
Лучшим спортсменом НОК Грузии признал знаменитого штангиста Лашу Талахадзе, который выиграл в 2003 году чемпионаты мира и Европы.
Губанова в августе 2021 года получила гражданство Грузии и выступает за сборную этой страны.