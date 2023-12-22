Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара
«Известия»: Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара
Министерство обороны России отказалось снимать ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара, пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиавластях и силовых структурах.
«Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта», – сообщил один из собеседников «Известий».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что аэропорт в Краснодаре может открыться, но необходимо соблюсти все меры безопасности пассажиров.