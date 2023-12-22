Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.15 комментариев
Япония решила прекратить выпуск используемого в России антибиотика вильпрафен
Японская компания Astellas решила прекратить производство активно используемого в России антибиотика вильпрафен
Международная фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик вильпрафен и вильпрафен солютаб с российского рынка. Минздрав предложил заменить его азитромицином.
Отмечается, что во второй половине декабря в российских аптеках практически закончились запасы вильпрафена (международное непатентованное наименование – джозамицин) – данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (видит ассортимент более 10 тыс. точек по всей стране), в Москве 21 декабря вильпрафен солютаб был доступен лишь в одной из 2,5 тыс. подключенных к сервису аптек, а вильпрафена не было вообще, передает РБК.
Также не оказалось лекарств ни в одной аптеке Санкт-Петербурга, Перми, Тамбова, в Воронеже они были доступны лишь в 19 из 461 подключенных к сервису точек, в Самаре – в 25 из 364.
Известно, что по данным государственного реестра лекарственных средств, вильпрафен и вильпрафен солютаб выпускают заводы «Ортат» (входит в группу «Р-фарм» Алексея Репика), а также «Зио-Здоровье».
В компании «Зио-Здоровье» заверили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка.
При этом в российском представительстве японской фармкомпании подтвердили прекращение производства и вывод препарата с рынка вильпрафена, уточнив, что другие ее препараты останутся.
Ранее сообщалось, что в Москве собрались наладить производство препаратов против редких заболеваний.