  • Новость часаВ Праге при стрельбе в школе погибли несколько человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России
    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    Названа стоимость построенной трассы М-12 от Москвы до Казани
    Нефть стала дешеветь после заявления Анголы о выходе из ОПЕК
    «Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 18:06

    Биограф Сталина усомнилась, что умерший племянник вождя был его родственником

    Биограф семьи Сталина заявила, что скончавшийся «племянник» вождя не был его родственником

    Tекст: Денис Тельманов

    Биограф семьи Сталина Лана Паршина заявила, что умерший двоюродный племянник вождя Леонид Аллилуев не был его родственником.

    «Во-первых, он не родственник Сталина, он родственник только по жене... все те, кто пытается примазаться к Сталину, вот такие вот прилипалы», – приводит «Газета.RU» слова Ланы Паршиной.

    Она отметила, что несмотря на это прямой потомок Сталина, живущий в Рязани Селим Бенсаад, признавал «Аллилуевскую ветвь» и даже пытался выйти на связь с семьей Леонида.

    «Вот Селим – настоящий Сталин. Ситуация с квартирой у него не очень хорошая, финансовая ситуация. Но он никогда не жаловался, он вел себя как достойный потомок» – добавила Паршина. По ее словам, правнук Иосифа Сталина не сможет присутствовать на похоронах Леонида Аллилуева.

    Напомним, что двоюродный племянник Сталина Леонид Аллилуев умер в Москве на 95-м году жизни. Мужчине стало плохо в доме на Котельнической набережной, прибывшие врачи не смогли спасти 94-летнего пенсионера.

    Ранее сообщалось, что в четверг в Грузии сталинисты отметили день рождения вождя с «запрещенной» в этой стране советской символикой.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (106)
    20 декабря 2023, 19:47
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Денис Тельманов

    Опала признанного экстремистом и террористом писателя Бориса Акунина – не навсегда, прогнозирует писатель Захар Прилепин.

    «Я думаю, что эта ситуация устаканится. Для этого требуется деятельное участие Акунина (внесен в перечень экстремистов и террористов), который, хотелось бы, чтобы объяснил свое поведение.... Он должен не хорохориться, а сделать выводы», – сказал Прилепин в интервью изданию Daily Storm.

    «Когда пройдет капитуляция Украины, произойдет и всепрощение участников войны с их стороны. Мы же не можем всю Украину отдать под суд. Произойдет амнистия для участников войны с той стороны. Для Акунина, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Глуховского придумают форму легализации на новых условиях», – считает Прилепин.

    Напомним, что Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из Российской армии. После этого его внесли в список террористов и экстремистов. Также в отношении Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    Коментарии (97)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 14:56
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал немецкие власти фразой «народ вороватый», комментируя запрос генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов.

    «Народ вороватый, мы давно это уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, попыток обмануть. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, передает ТАСС.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

    Коментарии (28)
    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    Коментарии (17)
    20 декабря 2023, 15:54
    МИД поручил помочь высланным из Латвии россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России дало поручение ведомствам и регионам обеспечить условиями более тысячи россиян, которые могут быть в ближайшее время депортированы латвийскими властями.

    «В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», – сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как тысячи русских пенсионеров изгоняют из Латвии.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 13:39
    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом

    Сенатор Долгов: Вашингтон пытается использовать идеологию неонацизма против России, но планы США обречены на провал

    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    49 стран сделали выбор следовать в фарватере политики США, которые используют неонацистскую идеологию в борьбе с Россией. Эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя результаты голосования в ГА ООН по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    «Россия ежегодно с 2005 года выносит на голосование в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, и США ежегодно голосуют против. С 2016 по 2021 год стабильно две страны голосовали против документа – это США и Украина», – напомнил сенатор Константин Долгов.

    Позиция этих стран понятна, добавил он, указав на взгляды офиса Зеленского и главных его спонсоров – американцев. «Евросоюз частенько трусливо воздерживался от голосования, – продолжил Долгов. – На мой взгляд, это странно. Как можно воздерживаться по резолюции, которая призывает не допустить возрождения нацизма, в которой содержится осуждение Холокоста?» В этой связи собеседник особенно указал на позицию Германии. В этой стране, напомнил парламентарий, нацизм официально осужден и запрещен.

    Он также заметил, что в 30-е годы XX века британцы и те же американцы пытались использовать нацизм в борьбе с Советским Союзом. По его мнению, нынешние попытки Вашингтона использовать нацизм в борьбе с Россией окажутся провальными.

    Долгов отдельно обратил внимание на позицию Канады. Он напомнил, что в сентябре в парламенте этой страны чествовали бывшего военного СС «Галиция». «Канадские политики замараны по самые плечи. Но они готовы на все в борьбе с Россией», – указал парламентарий.

    «Результаты голосования по резолюции в этом году показали, что 49 стран сделали выбор в пользу политики США, которые используют неонацистскую идеологию и неонацистские движения для борьбы с Россией. Я считаю, что эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев», – подчеркнул Долгов.

    Долгов убежден, что история запомнит тех, кто на голосовании в ООН «нажал на красную кнопку». «Уже в скором будущем отговорки вроде «не понравилась формулировка в четвертой строке третьего абзаца» приниматься не будут. Эти страны оказываются на темной стороне истории, последствия для них будут самые печальные», – прогнозирует собеседник.

    При этом сенатор акцентирует, что речь идет о правительствах стран, а не о народах. «Огромное количество людей и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Бельгии, и в той же Канаде осуждает нацизм. Им стыдно за то, что творят их политики. Таких людей будет становиться все больше, – ожидает Долгов. – Власти стран, которые так голосуют, которые ведут себя так на международной арене, будут нести за это историческую и моральную ответственность. И обелиться у них не получится».  

    Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в том числе Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба. 14 стран воздержались. 49 выступили против. Среди них – США, Германия, Украина, Япония и Канада. Многие из них попытались оправдать свой голос против резолюции тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» СВО.

    В документе странам рекомендуется сделать необходимые шаги в законодательной сфере и в сфере образования, чтобы не допустить «пересмотра истории и итогов Второй мировой войны», «отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

    Резолюция осуждает случаи пропаганды нацизма, включая соответствующие граффити и рисунки на памятниках жертвам Второй мировой войны. Подчеркивается, что страны должны избавиться от всех форм расовой дискриминации. Документ осуждает продвижение в ходе образовательного процесса идей расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

    Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что поддержка в организации ежегодной резолюции Москвы о борьбе с героизацией нацизма растет. «Динамика у нас положительная, – приводит ее слова ТАСС. – Мы идем вперед, может не таким быстрым темпом, как нам бы этого хотелось, но мы действительно будем набирать год от года».

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН принимает подобные резолюции с 2005 года. В декабре прошлого года в поддержку документа проголосовали 120 стран, против – 50, еще десять воздержались. Среди тех, кто голосовал тогда против: США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и другие.

    Коментарии (4)
    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2023, 17:25
    Названа «точка равновесия» для курса доллара

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал выгодный экспорту и импорту курс доллара

    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Курс 90 рублей за доллар является точкой равновесия и приемлем как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

    «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», – приводит слова Белоусова «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился почти на треть, что он назвал «очень важным».

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 16:23
    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

    Коментарии (11)
    Главное
    Путин призвал свести к нулю уровень бедности в России
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    СМИ раскрыли причины недомогания более ста детей в поезде Тюмень – Адлер
    Возвращающимся в зону СВО военным отказали в заселении в отель под Ростовом
    На Украине футбольных арбитров наказали за русскую речь

    Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

    Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом. Самостоятельно покинуть Россию у них не вышло. Что будет с вырученными за активы деньгами и в чем мягкость нашего подхода в отличие от европейского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года

    Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке

    Американская ЧВК начинает работу в стране, в которой официально работают российские военные инструкторы. По крайней мере, так утверждает одна из французских радиостанций. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, поездка представителей некоторых стран НАТО в ЦАР действительно имела место, но выглядела совсем иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............