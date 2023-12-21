Путин предложил «сверить часы» по целям на заседании Совета по нацпроектам

Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца

Член СПЧ Брод: Путин позиционирует себя в качестве представителях всех жителей России

Tекст: Илья Абрамов

«Регистрация инициативной группы избирателей ЦИК – это основа для выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Сам процесс прошел публично и открыто, с соблюдением всех необходимых по закону процедур. Теперь после решения ЦИК стал возможен сбор подписей за кандидата», – сказал Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Важно отметить решение Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Оно было принято потому, что он позиционирует себя в качестве представителя интересов всех граждан РФ, вне зависимости от их партийных и политических предпочтений», – подчеркнул собеседник.



Также за заседании в среду ЦИК предложила на президентских выборах наряду с традиционным провести в 29 регионах дистанционное электронное голосование. Потенциально участие в ДЭГ смогут осуществить около 38 млн избирателей.

«В последние годы эта система успешно себя оправдала, и география ее применения расширяется, – отметил Брод. – ДЭГ – это современно, комфортно, удобно, позволяет снизить затраты на проведение голосования, а также абсолютно безопасно для самих граждан и сохранности их персональных данных».

«ДЭГ в последнее время становится все более популярным. Во многом это происходит потому, что оно позволяет людям голосовать без привязки к местонахождению человека в конкретный период времени. Это открывает возможности для голосования, например, маломобильным гражданам или тем, кого в день выборов не будет по месту регистрации», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, новой системой дистанционного голосования интересуется молодежь. Молодое поколение активно пользуется интернетом и мобильной техникой. Поэтому участие в выборах через электронные устройства позволяет приобщить молодежь к участию в избирательном процессе», – резюмировал Брод.

Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году, а также разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах. Всего, по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента страны.