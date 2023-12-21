Герасимов назвал число прошедших обучение в ЕС и США украинских военных

Герасимов: Обучение в США и Европе прошли около 100 тыс. украинских военных

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что ракеты класса «воздух – земля» Storm Shadow и Scalp передали Украине Франция и Великобритания. Эти ракеты используются ВСУ для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

«В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS», – приводятся слова Герасимова в Telegram-канале Минобороны России.

США также передали Украине более 5200 танков и боевых бронированных машин, свыше 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, более 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, 1200 ЗРК и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. БПЛА, а также боеприпасы.

Герасимов подчеркнул, что это делается, чтобы затянуть украинский кризис.

Ранее Герасимов отмечал, что, несмотря на поддержку Запада, контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось.