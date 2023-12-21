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Герасимов назвал число прошедших обучение в ЕС и США украинских военных
Герасимов: Обучение в США и Европе прошли около 100 тыс. украинских военных
Европа передала Киеву более 200 ракет Storm Shadow, Scalp и ATACMS, около 100 тыс. военных ВСУ прошли обучение на Западе, заявил начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.
Он уточнил, что ракеты класса «воздух – земля» Storm Shadow и Scalp передали Украине Франция и Великобритания. Эти ракеты используются ВСУ для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.
«В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS», – приводятся слова Герасимова в Telegram-канале Минобороны России.
США также передали Украине более 5200 танков и боевых бронированных машин, свыше 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, более 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, 1200 ЗРК и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. БПЛА, а также боеприпасы.
Герасимов подчеркнул, что это делается, чтобы затянуть украинский кризис.
Ранее Герасимов отмечал, что, несмотря на поддержку Запада, контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось.