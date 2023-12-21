Герасимов обвинил Украину в ядерном терроризме

ГШ: Украина пытается совершить акты терроризма, направляя БПЛА на Запорожскую АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году, Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет снаряженные взрывными устройствами БПЛА на город Энергодар и Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

Он добавил, что в мае 2023 года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередач Калининской и Ленинградской атомных электростанций.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС.