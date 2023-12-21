  • Новость часаПутин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа
    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    Чехия назвала Россию потенциальным военным противником
    Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    С Плесецка на орбиту успешно запущен военный спутник
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    Российские танкеры застряли на пути в Индию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    7 комментариев
    21 декабря 2023, 13:14

    Герасимов обвинил Украину в ядерном терроризме

    ГШ: Украина пытается совершить акты терроризма, направляя БПЛА на Запорожскую АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина, направляя беспилотники со взрывными устройствами на Запорожскую АЭС, пытается совершить акты ядерного терроризма, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году, Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет снаряженные взрывными устройствами БПЛА на город Энергодар и Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

    Он добавил, что в мае 2023 года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередач Калининской и Ленинградской атомных электростанций.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС.

    20 декабря 2023, 10:39
    САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО

    САУ «Коалиция-СВ» запущена в серию, началось ее применение в зоне СВО

    САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» запущена в серию, началось ее применение в зоне спецоперации на Украине, сообщил близкий к военному ведомству источник.

    Как сообщил источник ТАСС, «Коалиция-СВ» уже запущена в серию. По его словам, в зоне спецоперации САУ используется в единичных экземплярах в качестве оружия, способного внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (42)
    19 декабря 2023, 15:07
    Шойгу сообщил об изменении тактики общевойскового боя

    Шойгу: Тактика общевойскового боя серьезно изменена, созданы подразделения штурма и БПЛА

    Шойгу сообщил об изменении тактики общевойскового боя
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тактика общевойскового боя претерпела серьезные изменения, развернуты штурмовые подразделения и подразделения БПЛА, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, в условиях современных боевых действий серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что также были пересмотрены подходы по формированию резервов, в результате чего в каждой армии имеется свой резервный полк.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в новой мобилизации нет.

    Коментарии (14)
    18 декабря 2023, 20:27
    В Ростовской области участников СВО не пустили в отель

    В Ростовской области участников СВО не пустили в отель, несмотря на бронирование номера

    В Ростовской области участников СВО не пустили в отель
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Миллерово Ростовской области отель отказался заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции (СВО), сославшись на ошибку бронирования.

    «Организатор перевозок рассказала, что в заранее забронированном отеле отказались заселять троих военнослужащих. Они планировали остаться на ночевку в Миллерово, а с утра поехать дальше. В итоге бойцам пришлось искать новое место и отправиться спать в Каменск», – сообщает Газета.RU.

    По данным издания, хозяйка отеля ответила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор», отпугивая других посетителей гостиницы. Женщина добавила, что также отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными.

    В то же время сетевое издание «RostovGazeta» сообщает, что представители отеля «Добрыня», где произошел инцидент, рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Кроме того, представители отеля рассказали, что имели неприятный опыт заселения участников СВО, но подчеркнули, что «в целом не имеют предубеждений против военнослужащих».

    Ранее сообщалось, что по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске осужден участник группы «Вагнер» Павел Николин, его приговорили к шести годам и 11 месяцам колонии.

    Коментарии (26)
    19 декабря 2023, 15:21
    Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире

    Шойгу назвал Российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире

    Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия – самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

    По его словам, Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях, передает РИА «Новости».

    Шойгу добавил, что опыт спецоперации показал, что вооруженные силы способны «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника. Шойгу уточнил, что боевой опыт получили более 650 тыс. военнослужащих.

    Ранее Шойгу заявил, что тактика общевойскового боя претерпела серьезные изменения, развернуты штурмовые подразделения и подразделения БПЛА.

    Коментарии (32)
    19 декабря 2023, 14:30
    Шойгу назвал приоритетную задачу на 2024 год

    Шойгу назвал приоритетом постановку на боевое дежурство «Сарматов» в 2024 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании ведомства.

    В РВСН планируют в 2024 году завершить работы по постановке «Сармата» на боевое дежурство, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

    ВМФ России за год получил четыре современные многоцелевые подлодки и восемь надводных кораблей. Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем участники Североатлантического альянса, подчеркнул Шойгу.

    Также он отметил, что завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные стратегические ядерные силы. Стратегическая авиация страны в 2023 году провела 20 патрулирований, в том числе два из них – совместно с ВВС Китая.

    ВКС России на год получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов ЗРК, 67 радиолокационных станций. Продолжается развитие учебной авиации, благодаря поступлению новых учебно-боевых самолетов налет курсантов в среднем вырос на 20%.

    В октябре Минобороны сообщало, что первые поставки серийных МБР «Сармат» производства АО «Красмаш» ближайшее время поступят на боевое дежурство.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 10:45
    Осенний призыв 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток

    Осенний призыв в армию 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток

    Осенний призыв 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

    Как говорится в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу, осуществлять призыв, проводимый в октябре-декабре 2024 года, следует с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат.

    Как говорится в поручении, Минобороны совместно с Минцифры необходимо «организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления повесток в электронной форме, предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток».

    Доклад президент ждет до 15 января и далее – раз в месяц.

    Напомним, 1 октября начался осенний призыв 2023 года граждан на военную службу, в соответствии с Указом президента Владимира Путина, для прохождения военной службы планировалось направить 130 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 14:48
    Шойгу: Российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны

    Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о масштабной фортификации рубежей обороны российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны – так называется комплекс мероприятий по созданию укреплений и укрытий, а также маскировке позиций, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    «Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны», – приводит слова министра ТАСС.

    По его словам, военные строители, инженерные и железнодорожные войска выполнили 82% фортификационных работ на линии соприкосновения. Других подробностей выполнения работ министр не привел.

    Ранее газета Guardian сообщила, что ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией в зоне специальной военной операции.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 17:20
    Главком ВМФ рассказал о боеготовности флотов России

    Главком ВМФ Евменов: Все флоты России находятся в боеготовности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все военные флоты страны в состоянии боевой готовности, заявил во вторник журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

    Все флоты находятся в состоянии боеготовности, это выяснили с помощью контрольных проверок, учений и с помощью практического применения оружия, сказал Евменов, передает РИА «Новости».

    В начале 2024 года планируется принять в состав флота ледокол, многофункциональные суда и суда снабжения. В 2023 году же ВМФ провел несколько масштабных учений, в том числе в Арктике. Также проведены учения «Океанский щит», в котором участвовало сразу несколько флотов.

    За год на вооружение приняты два атомных ракетных крейсера – стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности.

    Кроме того, в состав ВМФ вошли дизельные подлодки, надводные корабли класса «корвет», малые ракетные корабли. Готовится к приему корабль дальней морской зоны, еще один малый ракетный корабль и корабли противоминной защиты.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 19:17
    Путин назвал процент призыва в армию выпускников колледжей и техникумов

    Путин: 20% выпускников колледжей и техникумов призываются в армию

    Лишь 20% из 800 тыс. выпускников колледжей и техникумов призываются на срочную военную службу, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «У нас выпускников, о которых вы говорите (по целевому набору – прим. ВЗГЛЯД), примерно 800 тыс. человек из техникумов, колледжей. Из них только 20% призываются», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что существует практика брони выпускников от призыва в армию по спискам профессий для оборонно-промышленного комплекса.

    Есть определенные правила, согласно которым Минпромторг и предприятия ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям. Для них делаются исключения при призыве на срочную военную службу.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 12:02
    Стали известны сроки формирования Московского и Ленинградского военных округов

    Источник: Ленинградский и Московский военные округа планируют сформировать в марте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) на базе прекращающего существование Западного военного округа (ЗВО), а также Северного флота, планируется завершить в марте 2024 года, сообщил близкий к военному ведомству источник.

    Как сообщил источник ТАСС, воссоздание Московского и Ленинградского военных округов планируется завершить в марте 2024 года, одновременно Северный флот утратит статус военного округа с передачей в состав ЛВО армейского корпуса береговых и сухопутных войск СФ и 45-й армии ВВС и ПВО.

    Ранее Минобороны России предложило лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения.

    Напомним, два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. В 2023 году в силу вступил приказ об увеличении численности Вооруженных сил России.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 14:01
    Путин заявил о необходимости вооружить ВС России боевыми лазерами и ИИ

    Путин заявил о необходимости вооружить ВС России боевыми лазерами и оружием с ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскую армию в перспективе нужно оснастить роботизированными комплексами, боевыми лазерами и оружием с искусственным интеллектом, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    В ходе заседания глава государства призвал строить задел на будущее для армии и флота, разрабатывать и выпускать перспективные виды вооружения, передает ТАСС.

    «Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – уточнил Путин.

    Также армия нуждается в современных танках и бронемашинах, добавил глава государства.

    В 2023 году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники увеличились втрое, автомобильной – выросли в 4,5 раза. «Да, в три раза возросли поставки бронетехники, но нужно еще. Современные нужны танки, современные бронемашины», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что российская оборонная промышленность быстрее и точнее реагирует на потребности специальной военной операции, чем Запад.

    В ходе заседания Путин отметил, что у границ России резко выросла активность НАТО.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 15:28
    Шойгу: Все задачи для Вооруженных сил на 2023 год выполнены

    Шойгу доложил Путину о выполнении всех поставленных на 2023 год для Вооруженных сил России задач

    Tекст: Денис Тельманов

    Все задачи, поставленные в 2023 году перед Вооруженными силами России, были выполнены, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу сообщил, что по поручению Верховного главнокомандующего российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны для повышения устойчивости обороны группировок войск.



    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 08:18
    Ростех решил создать компьютерную игру с собственной техникой

    Ростех решил создать компьютерную игру с техникой собственного производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» планирует создать компьютерную игру со своей техникой, в настоящий момент обсуждается жанр и платформа игры, сообщили в пресс-службе компании.

    Как сказали в пресс-службе, в Ростехе рассматривают такую возможность, обсуждается платформа, жанр игры, бюджет и концепция, а также партнеры для коллаборации, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что продукт должен быть ориентирован на культурные коды страны и иметь не только развлекательный, но и образовательный характер. Уточняется, что в игре могут быть использованы концепт-арты, созданные в рамках проекта «Боевые монстры Ростеха», в котором существующая военная техника и вооружения госкорпорации представлены в виде фантастических существ.

    Напомним, в августе в Сети появились образы используемой Российской армией в зоне СВО военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО».

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 17:41
    БПК «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку «противника» на учениях
    БПК «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку «противника» на учениях
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе учений в Баренцевом море большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку условного противника, сообщили в пресс-службе СФ.

    Экипаж корабля выполнил торпедные стрельбы в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, на полигонах прошла противолодочная дуэль с одной из атомных подлодок Северного флота, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Цель обнаружили, классифицировали, после чего экипаж корабля выполнил стрельбы из торпедных аппаратов и реактивных бомбовых установок РБУ-6000 практическим боезапасом – торпедами без боевой части. Также проведены стрельбы глубинными бомбами.

    «Вице-адмирал Кулаков» получил высокую оценку за успешное выполнение задач.

    БПК «Вице-адмирал Кулаков» – это большой противолодочный корабль проекта 1155, у него на вооружении стоят противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 14:25
    Шойгу анонсировал переход на электронные удостоверения ветеранов боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующий год запланирован переход на электронные удостоверения ветеранов боевых действий, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания расширенной коллегии ведомства.

    С 2024 года планируется переход на электронные удостоверения ветеранов боевых действий, сказал глава министерства, передает ТАСС.

    На данный момент порядка 458 тыс. удостоверений ветерана боевых действий выдано участникам СВО. Процедура получения документа упрощена, начат беззаявительный порядок их выдачи.

    Все привлеченные для содействия ВС России бойцы в зоне СВО, в том числе из частных военных компаний, также получают ветеранские удостоверения, указал министр.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    В США предсказали скверное будущее для Украины в 2024 году
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России
    Казахстан решил экстрадировать в Россию хакера Кислицина
    В Подмосковье умер мужчина, которому на голову упал снег в очереди в военкомат
    Более 100 детей из ЛНР госпитализировали с поезда Тюмень-Адлер, одна девочка умерла

    Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

    Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом. Самостоятельно покинуть Россию у них не вышло. Что будет с вырученными за активы деньгами и в чем мягкость нашего подхода в отличие от европейского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года

    Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке

    Американская ЧВК начинает работу в стране, в которой официально работают российские военные инструкторы. По крайней мере, так утверждает одна из французских радиостанций. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, поездка представителей некоторых стран НАТО в ЦАР действительно имела место, но выглядела совсем иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............