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Герасимов обвинил Украину в ядерном терроризме
ГШ: Украина пытается совершить акты терроризма, направляя БПЛА на Запорожскую АЭС
Украина, направляя беспилотники со взрывными устройствами на Запорожскую АЭС, пытается совершить акты ядерного терроризма, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Как сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году, Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет снаряженные взрывными устройствами БПЛА на город Энергодар и Запорожскую АЭС, передает ТАСС.
Он добавил, что в мае 2023 года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередач Калининской и Ленинградской атомных электростанций.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС.