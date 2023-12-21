Матвиенко: Итоги года показали, что Россия справилась с новыми вызовами

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что итоги года убедительные и позитивные. Результаты за год подтвердили, что Россия справилась со всеми новыми вызовами времени, а также уверенно развивается и остается одним из лидеров строительства нового, справедливого миропорядка, передает ТАСС.

Матвиенко добавила, что Совет Федерации в 2023 году также работал ответственно, есть удовлетворение от проделанной работы. Спикер отметила, что все сенаторы активно включались в работу, когда приходилось незамедлительно реагировать на ту или иную проблему.

Между тем СФ уже начал работу над реализацией поручений президента, в частности о том, чтобы уравнять всех участников СВО в вопросе получения льгот и различных мер поддержки. Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены в январе 2024 года.

При этом последнее слово в данном случае остается за Минобороны и социальным блоком правительства, однако профильные комитеты Совета Федерации уже активно подключились во взаимодействие с ними.

Матвиенко также подчеркнула, что Запад, вводя санкции против России, недооценил ее потенциал, что привело к их большой ошибке.

«Они рассчитывали на блицкриг, вот сейчас там уже 18 тыся. санкций, уже никто не считает. Санкции, русофобские истерии, развернутые ими в мире, проект на базе Украины – анти-Россия», – сказала спикер СФ.

Она уточнила, что также пропагандировали «контрнаступ», который не удался. «Более того, тех целей, которые они ставили, они их не добились», – заключила Матвиенко.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что подведенные президентом в рамках прямой линии итоги года оказались оптимистичными как в экономике, так и в оборонной, социальной и иных сферах.