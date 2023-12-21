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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    7 комментариев
    21 декабря 2023, 13:12

    Матвиенко: Итоги года показали, что Россия справилась с новыми вызовами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоги 2023 года, которые подвел президент России Владимир Путин, показали, что страна справилась с новыми вызовами времени, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

    Она отметила, что итоги года убедительные и позитивные. Результаты за год подтвердили, что Россия справилась со всеми новыми вызовами времени, а также уверенно развивается и остается одним из лидеров строительства нового, справедливого миропорядка, передает ТАСС.

    Матвиенко добавила, что Совет Федерации в 2023 году также работал ответственно, есть удовлетворение от проделанной работы. Спикер отметила, что все сенаторы активно включались в работу, когда приходилось незамедлительно реагировать на ту или иную проблему.

     Между тем СФ уже начал работу над реализацией поручений президента, в частности о том, чтобы уравнять всех участников СВО в вопросе получения льгот и различных мер поддержки. Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены в январе 2024 года.

    При этом последнее слово в данном случае остается за Минобороны и социальным блоком правительства, однако профильные комитеты Совета Федерации уже активно подключились во взаимодействие с ними.

    Матвиенко также подчеркнула, что Запад, вводя санкции против России, недооценил ее потенциал, что привело к их большой ошибке.

    «Они рассчитывали на блицкриг, вот сейчас там уже 18 тыся. санкций, уже никто не считает. Санкции, русофобские истерии, развернутые ими в мире, проект на базе Украины – анти-Россия», – сказала спикер СФ.

    Она уточнила, что также пропагандировали «контрнаступ», который не удался. «Более того, тех целей, которые они ставили, они их не добились», – заключила Матвиенко.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что подведенные президентом в рамках прямой линии итоги года оказались оптимистичными как в экономике, так и в оборонной, социальной и иных сферах.

    20 декабря 2023, 19:47
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Денис Тельманов

    Опала признанного экстремистом и террористом писателя Бориса Акунина – не навсегда, прогнозирует писатель Захар Прилепин.

    «Я думаю, что эта ситуация устаканится. Для этого требуется деятельное участие Акунина (внесен в перечень экстремистов и террористов), который, хотелось бы, чтобы объяснил свое поведение.... Он должен не хорохориться, а сделать выводы», – сказал Прилепин в интервью изданию Daily Storm.

    «Когда пройдет капитуляция Украины, произойдет и всепрощение участников войны с их стороны. Мы же не можем всю Украину отдать под суд. Произойдет амнистия для участников войны с той стороны. Для Акунина, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Глуховского придумают форму легализации на новых условиях», – считает Прилепин.

    Напомним, что Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из Российской армии. После этого его внесли в список террористов и экстремистов. Также в отношении Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    Коментарии (81)
    20 декабря 2023, 16:39
    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

    Вице-премьер Хуснуллин: Отремонтирован путь через новые регионы в Крым

    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухопутный маршрут в Крым через территории новых регионов отремонтирован, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    ГК «Автодор» завершил ремонт автомобильной дороги вдоль Азовского побережья, сообщил вице-премьер, сообщается на сайте правительства России.

    На территории ДНР и в Запорожской области отремонтировали около 160 километров дорог, еще 200 километров сухопутного маршрута отремонтировано  в Запорожской и Херсонской областях.

    Готово около 360 километров магистрали, связывающей Крым и большую Россию через новые регионы. Также отремонтированы семь мостов в составе трассы.

    Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что обустроены 43 остановки, свыше 14 километров ограждения, 2 тыс. дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня.

    Коментарии (17)
    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (34)
    20 декабря 2023, 14:45
    Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
    Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Близкий друг Александра Градского журналист и писатель Евгений Додолев поделился отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в выпущенную к 70-летию мэтра книгу.

    По его словам, весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой, когда музыкант рассказал, что с 1986 года у певицы были проблемы с голосом, она не могла давать концерты, поэтому зарабатывала только на редких корпоративах, передают «Аргументы и факты».

    Также Додолев отметил, что сначала Пугачеву обеспечивал Филипп Киркоров, потом Максим Галкин (признан иноагентом).

    «Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», – поделился журналист.

    Кроме того, на вопрос Додолева, почему он ранее избегал разговоров о Пугачевой, Градский сказал, что нельзя заявить, что «Пугачева – говно, так как ответом будет: «Градский завидует, у него не сложилось такой карьеры, как у нашей любимой Аллы Борисовны».

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу и отметила, что Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 20:14
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швеция в скором времени станет членом Североатлантического альянса, что усилит потенциал организации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В ходе пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте Блинкен сказал, что НАТО в уходящем году стала «больше и сильнее», к ней присоединилась Финляндия, а вскоре присоединится и Швеция, передает ТАСС.

    Это усилит потенциал НАТО и укрепит ее возможности, утверждает госсекретарь США.

    В начале декабря США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, расширяющее партнерство перед вступлением Швеции в НАТО.

    Коментарии (30)
    20 декабря 2023, 16:31
    Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 2022 года в России официально не работает, но продолжает поставлять товары в РФ, об этом заявили в пресс-службе компании.

    Сообщается, что сеть Decathlon продолжала поставлять в Россию ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, передает «Фонтанка».

    Отмечается, что это делалось для того, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, сохранив рабочие места.

    Напомним, в июне прошлого года магазины Decathlon приостановили работу в России.

    Коментарии (8)
    21 декабря 2023, 09:39
    Российские танкеры застряли на пути в Индию

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию

    Российские танкеры застряли на пути в Индию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть танкеров, перевозящих 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

    По информации Bloomberg, пять застрявших танкеров принадлежат «Совкомфлоту», судно NS Century 16 ноября остановилось к югу от Шри-Ланки, за последнюю неделю рядом встали еще два танкера компании. Все суда направляются в индийский Вадинар, пишет «Коммерсант».

    Согласно сообщению агентства, еще три танкера с российской нефтью «Неллис», «Крымск» и «Литейный проспект, направляющиеся в порт Парадип на восточном побережье Индии, не дошли до места назначения, точная причина остановки танкеров неизвестна.

    Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении танкера SANAR-15 и компаний, причастных к морским перевозкам российской нефти.

    Коментарии (24)
    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Коментарии (27)
    20 декабря 2023, 19:18
    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море

    Bloomberg: Контейнеровозы изменили маршрут из-за опасности судоходства в Красном море

    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море
    @ Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судоходные компании меняют маршруты из-за обстрелов в Красном море, более сотни контейнеровозов отправлены по длинному маршруту вокруг Африки во избежание рисков, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, 103 контейнеровоза предпочли обогнуть Африканский континент, «чтобы избежать насилия в Красном море», что создает дополнительные расходы и задержки.

    Компании также рассматривают возможность использования железнодорожных и воздушных маршрутов, так как водный путь, по которому осуществляется 12% мировой торговли, считается слишком опасным для прохождения.

    Пока США и их союзники пытаются выработать меры для предотвращения нападений хуситов на суда, растет стоимость страховки для пересекающих Красное море, растут фрахтовые ставки и цены на нефть, отмечает издание.

    На прошлой неделе американский эсминец сбил 14 дронов в Красном море.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 15:27
    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

    Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.

    По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.

    На связь с поклонниками артист пока не выходил.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

    Коментарии (18)
    20 декабря 2023, 14:37
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили скопления живой силы и техники украинской армии у поселков Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщило российское Минобороны.

    У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

    Коментарии (8)
    21 декабря 2023, 03:50
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России

    FT: Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

    Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.

    Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.

    Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 18:28
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить рэпера и блогера Пашу Техника (Павла Ивлева) в связи с распространением деструктивного контента.

    По словам Мизулиной, Техник рекламировал запрещенные вещества, магазины по продаже наркотиков и распространял порнографический и деструктивный контент. «Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим», – написала она в своем Telegram-канале.

    Ранее Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить блогеров Ксению Губину и Тату Феодориди.

    Коментарии (13)
    21 декабря 2023, 10:48
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Противники вступления Грузии в Евросоюз в знак протеста массово сжигают флаги объединения, выкладывая новости об этом в социальные сети, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телеканала, в акции участвуют священнослужители и члены консервативного движения «Альт-Инфо», которое выступает за связи с Россией.

    Член этого движения сорвал флаг ЕС со здания местного самоуправления в древней столице Грузии Мцхета, его задержали и осудили на шесть лет за порчу госимущества.

    После этого акции с сожжением флагом Евросоюза в знак поддержки осужденного стали приобретать массовый характер.

    В «Альт-Инфо» заявили, что «протест расширится и затронет всю страну».

    Там же отметили, что «ЕС – это разврат и вседозволенность, поэтому люди и протестуют».

    Оппозиционный депутат парламента Саломе Самадашвили обвинила правящую «Грузинскую мечту» в том, что та негласно стимулирует подобные акции.

    Несмотря на то, что 14 декабря Грузии присвоили статус кандидата в ЕС, оппозиция называет правящую партию «антизападной силой».

    МВД Грузии приступило к идентификации поджигателей, которым грозят штрафы в 100 лари (370 долларов). За повреждение флагов ЕС, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, закон предусматривает такое наказание.

    Коментарии (16)
    21 декабря 2023, 08:31
    Каждый десятый производитель яиц и птицы закрылся в России за три года

    Исследование: Каждый десятый производитель яиц и птицы России закрылся за три года

    Tекст: Александра Юдина

    Количество производителей яиц и птицы в России сократилось за последние три года на 11,8%, причинами стали сбои в поставках кормов, эмбрионов, препаратов и оборудования для выращивания птицы, свидетельствуют результаты исследования проекта «Контур. Фокус».

    Так, в течение последних трех лет общее количество организаций в отрасли уменьшилось на 11,8%. В январе 2021 года в этой сфере работали 5,65 тыс. компаний, а в декабре 2023-го – всего 4,9 тыс. фирм, передает ТАСС.

    Отмечается, что эта ситуация сложилась в связи с закрытиями организаций, вид экономической деятельности которых был указан как «Разведение сельскохозяйственной птицы». В частности, за три года убыль сегмента составила почти 15%.

    При этом другие направления этого бизнеса показали рост. Так, направление «Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо» выросло на 5,7%. «Производство яиц и сельскохозяйственной птицы» тоже выросло почти на 23%. Лучший прирост, около 73%, показали компании, относящиеся к категории «Разведение племенной сельскохозяйственной птицы».

    Как отметил эксперт «Контур. Фокус» Антон Яковлев, ОКВЭД «Разведение сельскохозяйственной птицы» является универсальным и по сути включает в себя все остальные, поэтому, несмотря на определенный рост компаний в узкоспециализированных направлениях, ориентироваться надо именно на самый распространенный ОКВЭД.

    «Большое влияние на отрасль оказали санкции – возникли сбои в поставках качественных кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы. Импортозамещение в связанных отраслях не происходит стремительно, что негативно сказывается и на производстве кур и яиц», – заключил он.

    Также в исследовании указано, что в течение рассматриваемого периода на рынок пришли 1995 новых компаний, а закрылись 2784.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. В Минсельхозе заявили, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

    Коментарии (39)
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      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

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