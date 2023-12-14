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    14 декабря 2023, 23:15

    Путин показал уверенность в будущем России

    Эксперты выделили ключевые моменты в общении Владимира Путина с гражданами страны

    Путин показал уверенность в будущем России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Подведенные президентом в рамках прямой линии итоги года оказались оптимистичными как в экономике, так и оборонной, социальной и иных сферах. Вопреки санкциям Запада, Россия продолжает уверенно идти своим путем и достигать успехов. Это говорит о правильности направленной на укрепление суверенитета страны политики, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    В четверг в Гостином дворе президент России Владимир Путин более четырех часов отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов, а также жителей из разных регионов страны. Мероприятие, соединившее в себе сразу несколько форматов, получило название «Итоги года». Всего глава государства ответил почти на 70 вопросов, при этом всего их поступило более двух миллионов.

    В ходе общения российский лидер лично выбирал некоторые обращения. Также он иногда давал слово некоторым журналистам в зале и успевал отслеживать вопросы в режиме реального времени до самого конца встречи, хотя за это отвечали не только его пресс-секретарь Дмитрий Песков, но и ведущие эфира Павел Зарубин (ВГТРК) и Екатерина Березовская (Первый канал).

    Эксперты и политологи отмечают, что общение президента с россиянами оказалось очень откровенным и насыщенным. Путин в очередной раз демонстрировал осведомленность даже в самых узкопрофессиональных вопросах (к примеру – производство вакцин) и не уходил от неудобных вопросов, связанных, например, с ценами на продукты и тарифами ЖКХ.

    «Формат совмещения «Прямой линии» и пресс-конференции необычен. Острых вопросов было множество, но президент отвечал на них прямо. Причем он был подчеркнуто мягок и доброжелателен в общении с аудиторией. Это показатель того, что для президента нет неудобных вопросов, а организаторы мероприятия старались максимально представить интересы граждан страны», – считает Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов.

    Собеседник особо отметил различные возрастные и социальные группы населения, с которыми общался президент. «Обращения поступали от военкоров, фермеров, детей, пожилых. Эти люди задавали самые разные вопросы, но все получили развернутые ответы. Меня удивило, что президент в некоторых случаях демонстрировал очень глубокие познания. В частности, про особенности изготовления вакцин», – указал спикер.

    Путин особо популярен среди молодежи, «которой всегда не хватает искренности в общении власти с народом». «Это простое общение создает ту самую искренность. Молодежи интересен человек, разговаривающий на равных, а не с амвона», – отмечает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, Путин был абсолютно открыт к столь длительному диалогу. «Президент сказал много значимых вещей. Он смог донести до людей единство общества и власти, это был диалог равных людей. Это самое важное в этой прямой линии», – акцентировал политолог.

    «Итоги года с президентом показали нам много оптимистичных моментов и в экономике, и в социальной сфере. Воодушевляющими стали показатели по безработице, которая снижается. Также я бы обратил внимание на идею главы государства о продлении семейной ипотеки», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа. По его словам,

    особенность подобных бесед с главой государства заключается в том, что там представлен максимально широкий круг тем. Для Путина нет неважных вопросов.

    «Особенно четко это видно на фоне таких глав государств, как Макрон или Байден. Наш руководитель находится в прекрасной, беспрецедентной форме. Он знает ответ фактически на любой вопрос о стране и полностью открыт перед гражданами. Путин готов к предметному диалогу», – добавляет эксперт.

    «Ключевые итоги, которые были подведены на пресс-конференции, говорят о том, что несмотря на антироссийскую политику в ряде стран, в том числе в вопросах экономики, мы продолжаем уверенно идти своим путем, достигать успехов, опираясь на принцип суверенности во всех направлениях», – считает Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.



    Корякин добавляет, что оптимизм внушает и то, что оценки прочности российской экономики совпадают как со стороны сторонников России, так и ее противников: «Экономика России оказалась более устойчивой, чему были удивлены за рубежом. Другое дело, что сейчас происходит структурная перестройка, которая требует внимания со стороны правительства и президента. И то, что Путин обозначает успехи страны по разным направлениям – это позитивный сигнал».

    По его словам, помощь семьям участников СВО и усилия по реабилитации участников спецоперации – является также важным приоритетом власти. «Это одна из актуальных задач, которой уделяется много внимания. Неслучайно столько вопросов прозвучало сегодня на эту тему», – подчеркнул специалист.

    «Значительное количество вопросов и тем, связанных с СВО и социальными проблемами участников СВО, лишний раз публично подчеркивают высокую личную вовлеченность и постоянное участие Путина в их решении. Также произошла «важная и ожидаемая фиксация отсутствия необходимости в новом этапе мобилизации», – пояснил высокую актуальность данной темы в ходе прямой линии политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

    Из слов президента становится ясно – у него есть план, куда движется Россия, и он его придерживается,

    говорит Данилин. «В первую очередь речь идет о суверенитете государства, об обеспечении безопасности в полном смысле этого слова», – указывает политолог.

    «Что касается спецоперации, тут Верховный главнокомандующий тоже верен своей изначальной позиции. Цели и задачи были озвучены еще в феврале прошлого года. И сейчас россияне видят, что руководство страны не мечется из стороны в сторону, а целенаправленно ведет Россию к победе», – говорит Данилин, который рекомендовал запомнить слова президента о том, что Одесса – это русский город.

    Корякин в свою очередь отметил, что многие люди в ходе прямой линии рассказывали о своих успехах. «Представитель малого бизнеса говорил об увеличении выпуска одежды, фермер – о своей продукции. И если они и просили проложить дорогу или решить какие-то нормативные или системные вопросы, то это в итоге должно положительно сказаться на производстве товаров и услуг», – указал Корякин.

    А современные геополитические вызовы, добавляет он, открыли перед страной новые возможности для развития, которыми теперь нужно правильно воспользоваться. «Я обратил внимание на момент, когда Дмитрий Песков хотел сначала предоставить слово журналистке газеты The New York Times, но президент решил сначала ответить на вопрос китайского журналиста. Это важный символический показатель процессов переориентации на Восток», – считает спикер.

    Журавлев отмечает, что в условиях появления новых возможностей Россия должна прежде всего развивать высокотехнологичные секторы экономики: «Нужно строить «под ключ» самые современные предприятия промышленности, науки, занимать лидерские позиции в этих областях. Мы единственная, кроме США, страна, в которой развиты все научные направления. У нас есть все возможности для развития».

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