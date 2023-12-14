Эксперт: У Путина чувствуется непоколебимое спокойствие и уверенность в будущем

Tекст: Ольга Иванова

Сегодняшнее выступление Путина можно долго разбирать содержательно, но главное в таких больших выступлениях – это транслируемая базовая эмоция, написал Носович в своем Telegram-канале. «У Путина это было непоколебимое спокойствие и уверенность в будущем. Сравните этот настрой с публичными выступлениями Зеленского – сразу станет понятна разница перспектив у России и Украины», – считает эксперт.

По его мнению, все американские президенты, кроме Трампа, тоже транслировали непоколебимое спокойствие и уверенность в силах Америки: «Только это было не сегодняшнее ироничное и благодушное спокойствие Путина, сквозь которое сквозит понимание скрытых сил и ресурсов своей страны, а напыщенная уверенность в богоизбранности США и священном праве американцев вершить судьбы мира».



«Европейские лидеры куда более суетливы. У прибалтов всегда сквозит неизлечимый невроз – он тем слышнее, чем увереннее они заявляют, что теперь они «играют в западных клубах», и в Евросоюзе слышен их голос, а НАТО всегда обязательно придет им на помощь», – отмечает Носович. Он полагает, что если вслушаться даже не в суть заявлений Зеленского или прибалтов, а в их интонацию, то она одна многое объясняет о Восточной Европе и ее отношениях с великими державами.

Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.