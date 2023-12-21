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Минфин: Россия симметрично ответит Европе на конфискацию активов
Минфин: Россия симметрично ответит Европе на конфискацию ее активов
Россия «симметрично» ответит на конфискацию ее активов в Европе, сообщил на канале «Россия-24» глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, в случае принятия такого решения Европу ждет «абсолютно симметричный ответ», передает ТАСС.
Силуанов отметил, что в России тоже достаточно замороженных активов, которые находятся и на счетах так называемых «С» – обязательства Москвы по бумагам, дивидендам, а также те, что составляют обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран.
Напомним, по данным британской газеты Financial Times, Вашингтон предлагает передать Украине замороженные суверенные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.