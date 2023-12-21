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На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Гинера и вице-спикера ГД Бабакова
Правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского бизнесмена Евгения Гинера и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, следует из данных базы украинского МВД.
Госбюро расследований (ГБР) Украины ранее заочно предъявило обвинение Бабакову в «оправдании действий России». Гинер обвиняется украинской стороной в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ», передает ТАСС.
По версии следствия на Украине, Гинер и Бабаков являются непубличными совладельцами компании, которая владела на Украине несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.