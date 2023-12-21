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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    21 декабря 2023, 12:13

    На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Гинера и вице-спикера ГД Бабакова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского бизнесмена Евгения Гинера и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, следует из данных базы украинского МВД.

    Госбюро расследований (ГБР) Украины ранее заочно предъявило обвинение Бабакову в «оправдании действий России». Гинер обвиняется украинской стороной в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ», передает ТАСС.

    По версии следствия на Украине, Гинер и Бабаков являются непубличными совладельцами компании, которая владела на Украине несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (33)
    20 декабря 2023, 14:37
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили скопления живой силы и техники украинской армии у поселков Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщило российское Минобороны.

    У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

    Коментарии (8)
    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Коментарии (18)
    20 декабря 2023, 21:12
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана

    На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Фридмана

    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана, следует из базы данных страны.

    Фридмана объявили в розыск как лицо, которое скрывается от досудебного расследования, датой исчезновения указано 10 октября 2023 года, передает ТАСС.

    Совладельца консорциума «Альфа-Групп» обвинили по статье о финансировании действий по изменению конституционного строя, захват власти и изменения границ Украины.

    Ранее на Украине Фридмана обвиняли в финансировании СВО и помощи Российский армии.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 00:52
    Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

    Макрон признал, что Европа и США сомневаются по поводу будущего Украины

    Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в большом телеинтервью французским СМИ.

    В эфире телеканала France 5 Макрон заявил, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, но есть сомнения по поводу будущего Украины, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне.

    Президент России Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (12)
    21 декабря 2023, 08:18
    В Германии заявили о дефиците военных ВСУ в учебных центрах

    RT: В учебных центрах Германии, где готовятся ВСУ, занято лишь половина мест

    В Германии заявили о дефиците военных ВСУ в учебных центрах
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, Ронцхаймер подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450-500 тыс. человек, «вызвало шок».

    Ранее руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 18:54
    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    Власти украинского Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина

    На Украине лишили Брежнева почетного звания
    @ Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Днепра (ранее Днепропетровск) на востоке Украины приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр города Борис Филатов.

    Он объявил, что по результатам последней сессии городского совета Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра, передает ТАСС.

    В сентябре власти Днепра отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина города. До этого Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и президента Украины Владимира Зеленского и многих его предшественников.

    Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в поселке Каменка Днепропетровской области Украины. После смещения Никиты Хрущева в 1964 году Леонид Брежнев избран первым секретарем ЦК КПСС. С 1966 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1977 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. Скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни.

    Коментарии (24)
    21 декабря 2023, 05:19
    Российские десантники уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

    Российские десантники уничтожили три моторных лодки с подразделением ВСУ на Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, перевозившие вооруженные подразделения противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны сообщило, что подразделения беспилотников  российских десантников постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых те пытаются переправить личный состав для высадки на левый берег Днепра, передает РИА «Новости».

    После запуска FPV-дрона оператор обнаружил моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Операторы дронов точно скорректировал полет, навели его на цель и уничтожили. Так же потоплены были аналогичные плавсредства украинских формирований.

    Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожают живую силу и технику украинской армии с помощью ударных дронов.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 03:56
    РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что координаты целей военные получили благодаря воздушной разведке, они находились на удалении в 18 км. Боевые машины «Торнадо-Г» снаряжены боекомплектом в 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны России подчеркнули, что украинские системы ПВО были бессильны перед таким ударом, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 13:30
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поиск формулы мира по урегулированию кризиса на Украине без участия России является абсурдом без потенциала на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он призвал раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России.

    Это является, по словам представителя Кремля, абсурдным процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас тема переговоров по Украине не актуальна, для нее нет никакого фундамента и предпосылок.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (12)
    21 декабря 2023, 09:20
    В США предсказали скверное будущее для Украины в 2024 году

    Bloomberg: Для Украины 2024 год будет скверным – ВСУ истощены, поднимается вопрос, удержится ли Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Для Украины следующий год обещает быть скверным, украинские военные после неудавшегося контрнаступления истощены, возникает вопрос, сможет ли Киев удержаться, выразил мнение Bloomberg колумнист Хэл Брэндс.

    По его словам, широко разрекламированное контрнаступление завершилось провалом, а ВСУ окровавлены и истощены. Американская пресса гадает, виноваты в этом украинская трусливость или жадность Запада, передает РИА «Новости».

    Брэндс отметил, что в случае если Украина получит крупную помощь от США в следующем году, Киеву все равно придется экономить силы и «готовиться к следующему большому рывку».

    При этом автор подчеркнул, что в 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина, а на 2024 год возникает вопрос «сможет ли Украина удержаться?»

    Ранее немецкое издание Focus подсчитало, что украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 23:53
    ВСУ атаковали республиканский травматологический центр в Донецке

    При обстреле ВСУ травматологического центра в Донецке ранены четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные обстреляли центр Донецка, снаряды попали в республиканский травматологический центр (РТЦ), ранены четыре человека, сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

    В Минздраве уточнили, что среди раненых в травматологическом центре Донецка, есть сотрудники больницы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

    Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что республиканский травматологический центр продолжит работу в своем привычном режиме, все повреждения будут устранены в оперативном порядке.

    В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара ВСУ по троллейбусному депо повреждены и полностью уничтожены несколько троллейбусов.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 18:36
    Назван объем экспортированного Германией на Украину оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии в прошлом году разрешили поставить на Украину военную продукцию на сумму порядка 2,245 млрд евро, следует из доклада Минэкономики ФРГ.

    В докладе отмечается, что Украина в 2022 году заняла первое место среди стран-получателей германского оружия, передает ТАСС. На нее пришлась доля в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт военной продукции из ФРГ. По данным Минэкономики Германии, это «примерно 2,245 млрд евро».

    Всего в прошлом году власти ФРГ разрешили экспортировать оружие на сумму 8,362 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что сумма одобренных Германией поставок вооружений Киеву с начала 2023 года превысила 3,3 млрд евро.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 16:23
    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 22:11
    Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны: Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

    Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли попытку теракта БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, дрон сбил в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что киевский режим пытался  совершить теракт в Российской Федерации, ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

    Ранее была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа в Брянской области.

    Коментарии (0)
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