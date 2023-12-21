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В США предсказали скверное будущее для Украины в 2024 году
Bloomberg: Для Украины 2024 год будет скверным – ВСУ истощены, поднимается вопрос, удержится ли Киев
Для Украины следующий год обещает быть скверным, украинские военные после неудавшегося контрнаступления истощены, возникает вопрос, сможет ли Киев удержаться, выразил мнение Bloomberg колумнист Хэл Брэндс.
По его словам, широко разрекламированное контрнаступление завершилось провалом, а ВСУ окровавлены и истощены. Американская пресса гадает, виноваты в этом украинская трусливость или жадность Запада, передает РИА «Новости».
Брэндс отметил, что в случае если Украина получит крупную помощь от США в следующем году, Киеву все равно придется экономить силы и «готовиться к следующему большому рывку».
При этом автор подчеркнул, что в 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина, а на 2024 год возникает вопрос «сможет ли Украина удержаться?»
Ранее немецкое издание Focus подсчитало, что украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек.