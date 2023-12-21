Bloomberg: Для Украины 2024 год будет скверным – ВСУ истощены, поднимается вопрос, удержится ли Киев

Tекст: Александра Юдина

По его словам, широко разрекламированное контрнаступление завершилось провалом, а ВСУ окровавлены и истощены. Американская пресса гадает, виноваты в этом украинская трусливость или жадность Запада, передает РИА «Новости».

Брэндс отметил, что в случае если Украина получит крупную помощь от США в следующем году, Киеву все равно придется экономить силы и «готовиться к следующему большому рывку».

При этом автор подчеркнул, что в 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина, а на 2024 год возникает вопрос «сможет ли Украина удержаться?»

Ранее немецкое издание Focus подсчитало, что украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек.