  • Новость часаВ Германии заявили о дефиците военных в ВСУ в учебных центрах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке
    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
    В США придумали план развития Украины без денег
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Украинский трудовой стаж предложили учитывать для пенсий в России
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
    В Петербурге ввели частичный масочный режим
    Из «музея Саакашвили» исчезли его кроссовки
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    24 комментария
    21 декабря 2023, 09:20

    В США предсказали скверное будущее для Украины в 2024 году

    Bloomberg: Для Украины 2024 год будет скверным – ВСУ истощены, поднимается вопрос, удержится ли Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Для Украины следующий год обещает быть скверным, украинские военные после неудавшегося контрнаступления истощены, возникает вопрос, сможет ли Киев удержаться, выразил мнение Bloomberg колумнист Хэл Брэндс.

    По его словам, широко разрекламированное контрнаступление завершилось провалом, а ВСУ окровавлены и истощены. Американская пресса гадает, виноваты в этом украинская трусливость или жадность Запада, передает РИА «Новости».

    Брэндс отметил, что в случае если Украина получит крупную помощь от США в следующем году, Киеву все равно придется экономить силы и «готовиться к следующему большому рывку».

    При этом автор подчеркнул, что в 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина, а на 2024 год возникает вопрос «сможет ли Украина удержаться?»

    Ранее немецкое издание Focus подсчитало, что украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек.

    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (29)
    20 декабря 2023, 10:15
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

    В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа заселить бойцов спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    В Миллеровском районе Ростовского региона закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    В данный момент в отеле не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Два дня назад участников СВО не пустили в отель «Добрыня», несмотря на бронирование номера. Хозяйка отеля отметила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор». Другие представители отеля рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Коментарии (37)
    20 декабря 2023, 12:47
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

    Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что перестал понимать русский язык, не лукавил, но предметом гордости это быть не должно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

     «Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

    При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

    Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

    «Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

    Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 15:27
    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

    Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.

    По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.

    На связь с поклонниками артист пока не выходил.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

    Коментарии (18)
    20 декабря 2023, 14:37
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили скопления живой силы и техники украинской армии у поселков Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщило российское Минобороны.

    У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 21:12
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана

    На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Фридмана

    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана, следует из базы данных страны.

    Фридмана объявили в розыск как лицо, которое скрывается от досудебного расследования, датой исчезновения указано 10 октября 2023 года, передает ТАСС.

    Совладельца консорциума «Альфа-Групп» обвинили по статье о финансировании действий по изменению конституционного строя, захват власти и изменения границ Украины.

    Ранее на Украине Фридмана обвиняли в финансировании СВО и помощи Российский армии.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 18:54
    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    Власти украинского Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина

    На Украине лишили Брежнева почетного звания
    @ Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Днепра (ранее Днепропетровск) на востоке Украины приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр города Борис Филатов.

    Он объявил, что по результатам последней сессии городского совета Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра, передает ТАСС.

    В сентябре власти Днепра отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина города. До этого Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и президента Украины Владимира Зеленского и многих его предшественников.

    Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в поселке Каменка Днепропетровской области Украины. После смещения Никиты Хрущева в 1964 году Леонид Брежнев избран первым секретарем ЦК КПСС. С 1966 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1977 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. Скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни.

    Коментарии (24)
    21 декабря 2023, 05:19
    Российские десантники уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

    Российские десантники уничтожили три моторных лодки с подразделением ВСУ на Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, перевозившие вооруженные подразделения противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны сообщило, что подразделения беспилотников  российских десантников постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых те пытаются переправить личный состав для высадки на левый берег Днепра, передает РИА «Новости».

    После запуска FPV-дрона оператор обнаружил моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Операторы дронов точно скорректировал полет, навели его на цель и уничтожили. Так же потоплены были аналогичные плавсредства украинских формирований.

    Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожают живую силу и технику украинской армии с помощью ударных дронов.

    Коментарии (4)
    20 декабря 2023, 13:30
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поиск формулы мира по урегулированию кризиса на Украине без участия России является абсурдом без потенциала на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он призвал раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России.

    Это является, по словам представителя Кремля, абсурдным процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас тема переговоров по Украине не актуальна, для нее нет никакого фундамента и предпосылок.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (12)
    21 декабря 2023, 03:56
    РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что координаты целей военные получили благодаря воздушной разведке, они находились на удалении в 18 км. Боевые машины «Торнадо-Г» снаряжены боекомплектом в 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны России подчеркнули, что украинские системы ПВО были бессильны перед таким ударом, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 23:53
    ВСУ атаковали республиканский травматологический центр в Донецке

    При обстреле ВСУ травматологического центра в Донецке ранены четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные обстреляли центр Донецка, снаряды попали в республиканский травматологический центр (РТЦ), ранены четыре человека, сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

    В Минздраве уточнили, что среди раненых в травматологическом центре Донецка, есть сотрудники больницы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

    Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что республиканский травматологический центр продолжит работу в своем привычном режиме, все повреждения будут устранены в оперативном порядке.

    В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара ВСУ по троллейбусному депо повреждены и полностью уничтожены несколько троллейбусов.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 18:36
    Назван объем экспортированного Германией на Украину оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии в прошлом году разрешили поставить на Украину военную продукцию на сумму порядка 2,245 млрд евро, следует из доклада Минэкономики ФРГ.

    В докладе отмечается, что Украина в 2022 году заняла первое место среди стран-получателей германского оружия, передает ТАСС. На нее пришлась доля в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт военной продукции из ФРГ. По данным Минэкономики Германии, это «примерно 2,245 млрд евро».

    Всего в прошлом году власти ФРГ разрешили экспортировать оружие на сумму 8,362 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что сумма одобренных Германией поставок вооружений Киеву с начала 2023 года превысила 3,3 млрд евро.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 16:23
    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2023, 08:18
    В Германии заявили о дефиците военных в ВСУ в учебных центрах

    RT: В учебных центрах Германии, где готовятся ВСУ, занято лишь половина мест

    В Германии заявили о дефиците военных в ВСУ в учебных центрах
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, Ронцхаймер подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450-500 тыс. человек, «вызвало шок».

    Ранее руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек.

    Коментарии (3)
    Главное
    Словакия решила блокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из РФ
    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море
    Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию
    В Армении приостановлено вещание радио Sputnik
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    Для электросамокатов ввели обязательную сертификацию
    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    За алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы

    Евросоюз все-таки решился на запрет российских алмазов. Эти санкции уже много раз пытались протолкнуть еврочиновники, но мировая бриллиантовая столица в Бельгии сопротивлялась до последнего. Что означают для российского производителя алмазов эти санкции и кто на самом деле заплатит за новые вмешательства в рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года

    Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке

    Американская ЧВК начинает работу в стране, в которой официально работают российские военные инструкторы. По крайней мере, так утверждает одна из французских радиостанций. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, поездка представителей некоторых стран НАТО в ЦАР действительно имела место, но выглядела совсем иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............